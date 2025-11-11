La Pielle Matera conquista la vittoria nel derby di DR1 contro la Virtus

La Pielle Matera Basket conferma il PalaSassi come suo fortino indissolubile e fa suo il derby contro la Virtus Junior Matera. “Nonostante l’inizio traumatico per via di un brutto infortunio occorso al play Daniele Lopane dopo appena 4 secondi di gara, -si riferisce in una nota- il roster di coach Francesco Losito ha reagito nella seconda parte dell’incontro, compattandosi e riuscendo a ribaltare il risultato, sino alla decisa vittoria per 80-70 al suono della sirena. Pronti, via e palla a due vinta da Petronella per la Pielle che scarica verso Lopane. Il play biancazzurro nel controllare la sfera scivola e finisce con tutto il peso sul braccio destro. Per attutire il colpo, il gomito destro usciva dall’articolazione e subito corsa in ospedale per le dovute cure. Fortunatamente con le dovute manovre e l’applicazione di un gesso al braccio, per Lopane il recupero sarà lento, ma gli permetterà di tornare in campo. Primi secondi che lasciano uno strascico importante ai ragazzi della Pielle, che non riescono a scrollarsi di dosso immediatamente il problema del compagno di squadra e subiscono un contraccolpo. La Virtus fa il suo gioco e si porta avanti con decisione (13-26). Nel secondo quarto c’è un ritorno della Pielle, passato il momento di difficoltà per via non solo dello shock per l’infortunio del compagno, ma anche per la perdita del play e di chi gestisce il gioco della squadra. Infatti, grazie al solito Petronella e la sua vena realizzativa, il 23-15 della seconda frazione porta le due squadre più vicine (36-41) al riposo lungo. Al rientro in campo, la Pielle Basket trova una nuova linfa nelle giocate dei suoi tiratori più importanti, tra questi, menzione speciale per Giovanni Loperfido, guardia ventisettenne di rientro in casa Pielle dopo aver girato tanto in serie C nazionale ed aver deciso di fermarsi a casa in questo frangente della sua carriera. Alla sua prima con i nuovi o ritrovati compagni, ha dato un grande contributo con i suoi 14 punti. Chiudendo il parziale sul 20-13, la squadra di coach Losito ribalta il punteggio e si porta in avanti (56-54). Ma la sfida resta bella e avvincente sino all’ultimo minuto, quando sul punteggio di 69-68 le squadre sembrano andare appaiate verso la sirena finale. Ma la Pielle ha un colpo di coda, realizza 11 punti subendone solamente 2. Finale di festa in casa Pielle Matera Basket, che con il punteggio di 80-70 fa suo il derby e guarda con fiducia alla sfida di Barletta di domenica 16 novembre ore 18.30, quando Petronella e compagni proveranno a porre il primo sigillo esterno della stagione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.