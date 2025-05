La Ondatel Virtus Matera conferma il coach Roberto Miriello per la stagione 2025/2026

La Ondatel Virtus Matera -con una nota- ha comunicato “la conferma di Roberto Miriello alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Una scelta nel segno della continuità, della fiducia e del progetto a lungo termine costruito insieme. Con Miriello la squadra ha ritrovato carattere, organizzazione e un’identità precisa. Un percorso di crescita continua che ha prodotto risultati concreti sul campo e riacceso la passione del pubblico sugli spalti. La società è già al lavoro per definire il roster e la programmazione della prossima stagione, con l’ambizione di consolidare i risultati raggiunti e puntare a nuovi traguardi.” «Siamo felici di proseguire con Roberto – dichiara il presidente Eustachio Papapietro – perché rappresenta appieno la visione che abbiamo per il futuro della società: lavoro, serietà e radicamento nel territorio. È una guida di esperienza, capace di valorizzare i talenti e affrontare ogni sfida con determinazione». Soddisfatto anche il coach materano che dichiara: «Ringrazio la società per la fiducia rinnovata: insieme al mio staff lavoreremo con passione per costruire una squadra competitiva, coesa e capace di rappresentare al meglio i valori della città. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, dentro e fuori dal campo».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.