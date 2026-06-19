La mountain bike a Oppido Lucano: domenica 21 giugno sfida lanciata al Monte del Belvedere

Il sodalizio Cicloamatori Oppido Lucano (Pz) -si legge in una nota di Federciclismo Basilicata- “ha messo in moto la complessa macchina organizzativa in vista dell’appuntamento di domenica 21 giugno con la Mtb Race Monte del Belvedere. Come per le passate edizioni, l’obiettivo è valorizzare al meglio la location del Santuario di Santa Maria della Purità, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Il ritrovo è fissato alle 7:30 a Monte Belvedere dove si svolgeranno le operazioni di verifica iscrizioni fino alle 9:00. La partenza è prevista alle 9:30, preceduta da un trasferimento di circa 500 metri fino al chilometro zero, dove sarà dato lo start ufficiale. Il percorso, di 46 chilometri complessivi tra i territori comunali di Oppido Lucano, , si presenta variegato e affascinante, composto da un mix di asfalto, sentieri boschivi sterrato e tratturi di campagna, con un dislivello di circa 1700 metri. È prevista un’area tecnica al chilometro 25 e un’altra al chilometro 34, per garantire il giusto supporto agli atleti durante la gara. L’evento rappresenta un appuntamento di grande richiamo con prospettive di successo molto promettenti, anche in virtù dell’abbinamento al circuito regionale pugliese Challenge XCP Mtb Puglia, di cui la gara costituisce la settima prova. La competizione è aperta anche alle categorie e-bike in regola con il tesseramento. Le quote di iscrizione sono fissate in 35 euro fino a venerdì 19 giugno e 40 euro il giorno della gara. Al termine della manifestazione, tutti i partecipanti potranno usufruire gratuitamente del pasta party, mentre per gli accompagnatori sarà possibile partecipare versando un contributo di 5 euro. Il movimento ciclistico lucano sarà protagonista in questo fine settimana a Viareggio in Toscana per il 38° Meeting Nazionale di Società – Memorial Adriano Morelli, il più importante appuntamento della stagione dedicato alla categoria giovanissimi. Tra le 179 squadre ciclistiche giovanili di tutta Italia, isole comprese, ci saranno ben quattro compagini lucane con i loro atleti: la Motostaffette Potenza, la Polisportiva Re-Cycling, il Team Bykers Viggiano e il Cicloteam Valnoce. Insieme ad atleti, tecnici e accompagnatori, il Meeting porterà a Viareggio oltre 5.000 presenze, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto, oltre a competere nelle varie batterie dedicate al ciclismo su strada, all’abilità e al fuoristrada, allo scopo di trarre il meglio da questa esperienza, certi che porteranno con sé ricordi indelebili e tanto entusiasmo. La delegazione lucana si sta preparando verso il Campionato Italiano Strada Juniores che polarizzerà l’attenzione domenica 21 giugno tra Sora e Atina (Ponte Melfa) sulla distanza di 128,6 chilometri. Su indicazione del responsabile tecnico regionale Prospero Di Dio, a difendere con orgoglio i colori della rappresentativa lucana Felice Carlomagno del Team Belvedere, Francesco Pace della Vini Fantini-Tralfo e Salvatore Signa della Pro.Gi.T. Cycling Team. Con loro nel ruolo di riserve Federico Calia della Pro.Gi.T. Cycling Team e Matteo Emanuele Lopardo del Team Alto Bradano.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.