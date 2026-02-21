La Kickboxing all’ Istituto Alberghiero di Matera

“Giovedì 19 febbraio presso l’Istituto Alberghiero di Matera “I.I.S. A. Turri – I. Morra” si è svolta una particolare lezione di Kickboxing dedicata agli studenti. Grazie all’iniziativa della docente di Educazione Fisica, Stefania Di Lena, che ha deciso di offrire ai ragazzi della classe II A un’esperienza diversa dal solito durante le due ore di assemblea di classe, è stata organizzata una sessione dimostrativa di questo sport.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Per rendere possibile questa esperienza, la Prof.ssa Di Lena ha contattato il Presidente Regionale della Federkombat, il Maestro Biagio Tralli, che ha accolto con grande entusiasmo l’invito. Insieme ai Maestri Gino Clemente (insegnante a Montescaglioso), Danilo Andrulli (a Putignano) e Damiano Andrisani (a Irsina), sono intervenuti presso l’istituto in via Biagio Matrazzo per guidare gli studenti in questa lezione speciale. Tutti i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo, mostrando curiosità e interesse, soprattutto perché molti di loro non conoscevano ancora questa disciplina. La lezione, della durata di due ore, è stata molto apprezzata e ha suscitato numerose domande sullo sport, contribuendo così a far conoscere questa disciplina anche a chi era alla prima esperienza. La Preside dell’istituto, Prof.ssa Carmelina Gallipoli, a accolto i vari maestri e ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di proporre attività sportive alternative e coinvolgenti per i giovani.”

Il Presidente Regionale Biagio Tralli ha commentato: “Sono molto soddisfatto di questa iniziativa promossa dalla Prof.ssa Stefania in collaborazione con i suoi studenti. È fondamentale stimolare i ragazzi a trovare uno sport che li appassioni e che li aiuti a fare attività fisica. Iniziative come questa sono preziose perché permettono ai giovani di sperimentare diverse discipline sportive, aiutandoli a scoprire quella che può diventare una loro passione. In questo modo possiamo contribuire a combattere la sedentarietà, che oggi colpisce sempre più i giovani, che praticano sempre meno sport.”