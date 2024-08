La giovanissima lucana Viola Monaco al Campionato del Mondo di Kickboxing in Ungheria

Sará l’Ungheria ad ospitare il Campionato del Mondo di Kickboxing che si svolgerà dal ventitré di Agosto al primo settembre a Budapest. E da una nota si apprende della “Ennesima soddisfazione, quella della società Potentina, Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, presieduta da Bartolo Telesca, per la conquista dell’ennesimo posto in nazionale.

Sará Viola Monaco, nuovamente in maglia azzurra, questa volta al suo primo anno negli Juniores, a continuare la tradizione della “scuderia” diretta dal M. Massimiliano Monaco, che negli anni ha forgiato, insieme al suo staff tecnico, decine di Atleti che ha rappresentato la nostra citta, la nostra regione e la nostra nazione all’estero.

Già campionessa Italiana e titolare della Nazionale nei cadetti, Viola, 16 anni compiuti qualche giorno fa, sarà protagonista nella categoria femminile, pesi leggeri -60Kg. Il Campionato del Mondo é svolto sotto l’egida della Wako, la più prestigiosa organizzazione del settore, unica federazione internazionale a godere del riconoscimento Olimpico per le discipline della Kickboxing Ring e Tatami.

3283 gli Atleti che rappresenteranno le 81 nazioni aderenti.

18 le Atlete provenienti dal Guatemala, dalla Slovacchia, dal Brasile, dalla Spagna, dalla Repubblica Ceca, dalla Turchia, dal Vietnam, dall’Irlanda, dalla Grecia, dall’Inghilterra, dal Messico, dalla Svezia e dall’ Ungheria con cui dovrà confrontarsi l’atleta Azzurra nella sua nuova categoria di appartenenza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.