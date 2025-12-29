La ”Fiamma” olimpica ad Altamura con un arrivederci…

…e chissà che non capiti per i giochi di Roma per una candidatura che potrebbe maturare con quanto si sta muovendo per la Capitale in vista degli Europei di calcio con la Turchia e con la riproposizione di quella occasione mancata nel 2024 durante la consiliatura comunale guidata dal sindaco Raggi. Altamura, dopo il passaggio ”veloce” della fiamma olimpica per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, e la consegna del ”simbolo cittadino” è pronta per il bis.Il sindaco Vitantonio Petronella e la città murgiana, pronti per una nuova accoglienza.

IL COMUNICATO STAMPA

Messaggio del Sindaco Vitantonio Petronella per il passaggio della fiamma olimpica.

“Con grande gioia e partecipazione, la nostra città ha accolto la staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati momenti emozionanti perché il passaggio della fiamma è il segno visibile dell’arrivo dei Giochi nel nostro Paese ed è al tempo stesso la sintesi dei valori dello sport, racchiusi nello spirito olimpico. Alla partenza, in viale Martiri del 1799, ho consegnato il simbolo di Altamura al rappresentante della carovana di Milano-Cortina 2026 per suggellare questa significativa presenza.

Lungo il percorso, che si è concluso in via Cassano-via Manfredonia, è stata fondamentale la presenza delle associazioni sportive e di protezione civile di Altamura a cui rivolgo il mio ringraziamento. Allo stesso modo ringrazio il comando di Polizia locale, per la gestione della viabilità nelle varie strade principali che sono state percorse dai tedofori, e per la loro presenza e il loro servizio l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza”.