La festa della Bruna parte dallo sport

Ha preso il via il 30° Torneo “Maria Santissima della Bruna” del Csi

Spettacolo puro e grande entusiasmo a San Giacomo per la 3° edizione della Supercoppa “Maria Santissima della Bruna” Memorial “Vito Chimenti”. In una cornice di pubblico delle grandi occasioni, l’Agenzia La Lucana-Central Frutta dei Fratelli Dilena si è portata a casa il primo trofeo dell’estate sportiva materana. In una lotta serratissimo contro la LC Team-Ecosistema Fratelli Nuzzi a goderne è stato soprattutto il pubblico presente sugli spalti, ma anche in diretta web, grazie alle dirette realizzate da The Mag e Sport On Fire sui canali social del Centro Sportivo Italiano di Matera; pubblico che ha assistito ad un pirotecnico 6-5 finale fatto di continui ribaltamenti di fronte, le grandi giocate di Lorenzo Giannace da una parte e le decisive parate di Michele Capozzi dall’altra (estremo difensore dell’Agenzia La Lucana premiato come migliore in campo al termine del match).

Da questa settimana in campo le squadre del torneo Open e dell’Over 40

Una sfida che fa da apripista ad un intero mese di ben 30 incontri, che porteranno alla definizione di una grande e unica classifica finale. Ricordiamo, infatti, che ognuna delle squadre sfiderà solamente cinque delle dodici partecipanti, come avvenuto nella passata stagione, precedendo la formula della Champions League. Al termine del girone unico, le prime sei classificate potranno accedere direttamente alla fase successiva, mentre le classificate dalla settima alla decima posizione avranno diritto a disputare un play in, che decreterà le altre due qualificate ai quarti di finale. Una volta decretate le migliori otto squadre del torneo, si procederà ad un nuovo sorteggio dove la prima e la seconda in classifica potrebbero sfidare la settima o l’ottava classificata. Così anche per le altre, con l’intento di rendere meno possibili calcoli per i posizionamenti in classifica e dare modo alle squadre di giocarsi ogni sfida al massimo sino al termine della prima fase.

La 3° Supercoppa “Vito Chimenti” vinta dall’Agenzia La Lucana

La serata della 3° Supercoppa “Maria Santissima della Bruna” Memorial “Vito Chimenti” è stata l’occasione per la benedizione del torneo da parte del parroco padrone di casa, don Marco Dilucca e del Consulente ecclesiastico del Csi di Matera, don Nicola Gurrado. Inoltre, la sfida non ha tradito le attese, una gara di livello altissimo e molto combattuta sino al triplice fischio finale. Al termine dell’incontro, prima delle premiazioni, un bellissimo momento di condivisione ha coinvolto la signora Anna Chimenti, moglie di Vito e il figlio, Valentino Chimenti, omaggiati dai ragazzi allenati da Vito sino ai suoi ultimi giorni con un bellissimo quadro ricordo e delle maglie indossate nei vari ultimi tornei dagli stessi ragazzi, che non dimenticano l’amato tecnico, come non lo dimenticano tutti gli amici del Centro Sportivo Italiano che onorano la sua memoria e vogliono continuare a portare avanti, nel suo nome, la sua voglia di sport e i suoi valori.

