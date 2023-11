La carica dei 150 per il Murgia Trail Matera. Athlos con Di Lecce sugli scudi.

Per una volta niente corsa sull’asfalto o sulle chianche dei percorsi cittadini, ma il fuoripista su terreno o sul brecciato come è accaduto nel Parco della Murgia materana, per la seconda edizione del Murgia Trail Matera, organizzato dalla società Athlos Matera e dalla Uisp di Basilicata. Un evento domenicale, come accade per altre manifestazioni, con 150 iscritti, provenienti da varie province, che hanno coperto i 15 chilometri del percorso dal Centro Visite Jazzo Gattini e ritorno. Per la cronaca si è imposto Emilio Pagnotta dell’outdoor Avigliano. Ma i materani della Athlos se la sono giocata bene, con il terzo posto di Roberto Di Lecce che continua ad allenarsi con serietà ed entusiasmo, anche dopo la raccolta delle olive… Tutto liscio come l’olio. Roberto e ”i ragazzi” della Athlos fanno muovere classifica a suon di risultati. Li attendiamo in pista e sul podio, naturalmente, nelle prossime gare. Attendiamo, naturalmente, l’annuncio di un comunicato…