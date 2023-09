LA CALIA IN SEMIFINALE a COVERCIANO. PREMIATO SELVAGGI

A un passo dal podio la Calia Italia di Matera, nel torneo azzurri partner cup 2023, e con la soddisfazione di aver eliminato altre formazioni e di aver visto premiato il bomber Luca Selvaggi,autore di nove reti. Un nome noto…a suon di goal nel panorama calcistico nazionale e con quel Franco detto ”spadino” campionato mondiale con la nazionale di Bearzot a Madrid 1982. E il premio è venuto da altri campionissimi come Marco Tardelli e Gigi BUffon.



COME E’ ANDATA

Luca Selvaggi, classe 1988 premiato da Marco Tardelli e Gigi Buffon, campioni del mondo 1982 e 2006, come capocannoniere del torneo Azzurri Partner Cup 2023 con la squadra Calia Italia.

Luca Selvaggi

“È stato un onore per me essere premiato da Tardelli e Buffon su questo campo importante. Ringrazio Calia Italia per questa esperienza ed i ragazzi della squadra perché senza di loro non avrei raggiunto questo risultato. Dedico questo premio alla mia famiglia e ai miei ragazzi della scuola Calcio Selvaggi di Matera.”



Marienza Calia

” Siamo arrivati in semifinale ed è stato un risultato ottimo essendo la nostra prima partecipazione a questo torneo. Ci portiamo a casa il premio di capocannoniere di Luca Selvaggi e tanta emozione e grinta per il prossimo anno!”