Kickboxing: Svolti a Bernalda “gli esami di cintura”

“Si sono svolti ieri a Bernalda, presso il Campo Sportivo Michele Lorusso, -si legge in una nota- gli esami di cintura, che hanno registrato una straordinaria affluenza di partecipanti.” In un evento che “è stato presieduto dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, Maestro Biagio Tralli, che ha esaminato oltre cento atleti, tra adulti e bambini, provenienti da diverse province. L’esame è stato suddiviso in due categorie: adulti e bambini. Per questi ultimi si è svolto un importante lavoro legato all’attività sportiva giovanile, valorizzando la multilateralità e scoraggiando la specializzazione precoce, con l’obiettivo di formare gli atleti di domani. Per gli adulti, invece, il focus è stato su un percorso tecnico più avanzato, incentrato sulla Kickboxing. Presenti all’appuntamento: Team Gino Clemente da Montescaglioso; Team Davide Pastore da Francavilla sul Sinni; Team Ernesto Panno da Nova Siri e Team Tommaso Tricarico da Ferrandina.” Un evento che ha visto “t”anti atleti impegnati, spettatori curiosi e numerosi genitori entusiasti nel vedere i propri figli eseguire con attenzione le tecniche apprese durante l’anno.” Al termine della manifestazione, il Presidente Regionale della Federkombat, Maestro Biagio Tralli, e il Vicepresidente, Maestro Giuseppe Pace, hanno dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del movimento regionale, che è in continua crescita non solo nei numeri, ma anche nel livello tecnico. Tutte le società sono attivamente impegnate nelle varie competizioni, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. In questo contesto di grande fermento sportivo, vale la pena ricordare che Danilo Andrulli difenderà il Titolo Italiano WAKO Pro di K-1, nella categoria di peso 66,800 kg, domani a Campobasso, contro il fortissimo Mattia Amatuzio. Non ci resta che fargli un grandissimo in bocca al lupo!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.