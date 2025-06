Kickboxing, esami di cintura alla Dynamic Center di Matera

“Si sono svolti il 19 giugno, presso la S.S.D. Dynamic Center di Matera, gli esami di cintura che hanno visto la partecipazione di numerosissimi fighters provenienti da diverse Associazioni Sportive della Basilicata e della Puglia.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Ad esaminare gli atleti è intervenuto il Presidente Regionale Federkombat Puglia, Maestro Gianni Laterza, affiancato dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, Maestro Biagio Tralli. L’evento si è contraddistinto per il grande entusiasmo degli atleti, desiderosi di confrontarsi e condividere tecniche con praticanti di altre palestre, animati da un unico obiettivo: migliorarsi costantemente.” Il padrone di casa, il Maestro Biagio Tralli, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa intensa giornata di allenamento condiviso. Abbiamo avuto con noi tantissimi bambini e numerosi adulti, tutti attenti e desiderosi di apprendere, pronti ad accogliere ogni consiglio utile ad arricchire il proprio bagaglio tecnico. La kickboxing lucana è ormai diventata un vero punto di riferimento per tutta l’Italia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.