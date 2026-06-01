Kickboxing: a Omis confronto tra Croazia e Italia, vincente la materana Daniela Dell’Orco.

Si è svolta ieri sera, 31 maggio, nella cittadina costiera di Omis, un confronto tra la Nazionale Croata e la Nazionale Italiana a cui ha preso parte una rappresentativa della Federkombat, ospite della Federazione Croata di Kickboxing, per un confronto di altissimo livello. “A difendere i colori azzurri -si legge in una nota- sono stati: 🔹 Daniela Dell’Orco (65 kg) – atleta materana della Dynamic Center, allieva del Maestro Biagio Tralli; 🔹 Leonardo Sforza (57 kg) – atleta romano del Team Liberati e

🔹 Leonardo Rossetti (75 kg) – atleta maceratese del Team Pesci. Ad attenderli, alcuni dei migliori specialisti croati della disciplina, per una sfida intensa, tecnica e spettacolare. A guidare la spedizione azzurra il Coach Paolo Liberati, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Full Contact.

Daniela Dell’Orco sale sul ring molto motivata. Nella prima ripresa appare leggermente contratta, ma già nella seconda parte del round aumenta il ritmo, imponendo potenti combinazioni di braccia e gambe.

Dalla seconda ripresa la materana prende piena fiducia nei propri mezzi, costringendo la campionessa croata a ripiegare sulle corde e inducendo il giudice centrale al conteggio.

All’inizio della terza ripresa l’atleta croata abbandona il match: Daniela Dell’Orco viene così proclamata vincitrice della sfida internazionale. Anche Leonardo Rossetti dà vita a un incontro durissimo e combattuto. L’azzurro vince nettamente la prima ripresa, mentre il campione croato reagisce e si aggiudica la seconda.

Nella terza ripresa Rossetti inserisce la “quinta marcia” e conquista una splendida vittoria contro il forte atleta di casa. Nulla da fare invece per Leonardo Sforza, che si trova di fronte un avversario croato estremamente abile nei calci. L’italiano imposta il match sul pugilato, mentre il croato lavora con continuità sulle gambe. Al termine dei tre round, la vittoria va all’atleta croato. Il bilancio finale del dual match è quindi 2–1 per l’Italia. Molto soddisfatto il tecnico della Nazionale, Paolo Liberati. Grande soddisfazione anche per il Maestro Biagio Tralli, che commenta: “Un’importante occasione di crescita, confronto internazionale e valorizzazione del movimento italiano della kickboxing.”