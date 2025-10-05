Kichboxing: a Lavello test per giovani atleti in vista prossimi Campionati regionali

“Il 4 ottobre, presso lo stadio Comunale Franco Pisicchio di Lavello, -si legge in una nota- si è svolta una manifestazione sportiva di dport da combattimento organizzata dall’A.S.D. Team Albano Arcadia Mixed Martial Arts, guidata dal Maestro Gabriele Albano. L’evento è stato aperto dal sindaco Pasquale Carnevale, accompagnato dall’assessore allo sport Antonietta Di Stefano e dal presidente regionale della FederKombat Biagio Tralli. La giornata ha visto la partecipazione di moltissime associazioni presenti alla prima riunione della stagione sportiva 2025/2026. L’obiettivo dei circa 100 fighters partecipanti era testare il grado di preparazione dei giovani atleti in vista dei prossimi Campionati Regionali che si terranno a Gioia del Colle nel mese di novembre.” Il presidente regionale Biagio Tralli ha commentato così l’iniziativa: “Ottima organizzazione da parte del Maestro Gabriele Albano; la sua ASD Team Albano Arcadia Mixed Martial Arts sta lavorando benissimo sul territorio, non solo con i tantissimi tesserati ma anche con la grande crescita degli agonistici. Questi eventi di interscambio servono per la continua crescita del livello agonistico dei nostri fighters che a oggi godono di un’ottima fama in tutto il mondo.”

