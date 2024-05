Juve ”fino alla fine” con Daniele sugli spalti

C’era anche lui, Daniele Casertelli da Ferrandina ( Matera) tra i tanti lucani (quattro i bus partiti dal Materano con gli Juve Club) i al seguito o residenti nella Capitale, a festeggiare la vittoria della Juventus in Coppa Italia nella finale con l’Atalanta. Ha quasi perso la voce…ma ne è valsa la pena a cantare ” Juve, unico grande amore”, mentre le barriere bianconere garrivano nella irripetibile notte allo stadio all’Olimpico.



” E’ stata una serata- ha commentato Daniele- che ci ha ripagato da un girone di ritorno con una squadra che spesso ha reso aldisotto delle proprie possibilità. Le cause? Tante. Ma quando si indossa quella maglia non bisogna mai mollare: nella società,che deve farsi sentire, negli spogliatoi dove lo spirito di squadra non deve mai mancare e in campo. La partita contro l’Atalanta è stata esemplare, nonostante certe interpretazioni arbitrali che ci hanno lasciato perplessi tanto da far perdere le staffe anche al tecnico Allegri. Del resto quest’anno ne abbiamo viste di tutte i colori. Comunque Juve, fino alla fine, sempre!”.



Il tempo di festeggiare e poi il ritorno a casa, tra foto, video, souvenir e il ricordo di una notte da ripetere. Daniele, nonostante alcuni amici interisti lo punzecchiano, è fiducioso che possa cominciare un nuovo ciclo. Ma serve una svolta…”E poi- aggiunge- abbiamo giovani interessanti. Il resto lo deve fare la società, che deve essere accanto alla squadra e farsi sentire fuori e in campo come faceva l’avvocato Gianni Agnelli”. Altri tempi. Attendiamo sviluppi.