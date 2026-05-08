Sport, successo, sacrifici e tante storie (quante ”S”) al centro integrato polivalente di Serra Rifusa,lunedi 11 maggio, tra ospiti,familiari, residenti e i campioni dello sport materano che fanno goal muovendosi sui pattini a rotelle nell’impianto di quartiere in via dei Sanniti. Un utile scambio di esperienze e magari assistere, durante il campionato alle partite dei campioni di questo sport. La Roller ha due squadre: una femminile che milita in A1 e quella maschile in A2. Per loro parlano successi italiani ed europei https://rollermatera.it/
🔴 *DIAMO VITA AL NOSTRO QUARTIERE* 💪🏻
Lunedì 11 maggio ore 16.30 si terrà presso il C.I.P. (Centro Integrato Polivalente) di Serra Rifusa in Via dei Peucezi, un incontro fra i giocatori della Roller Matera di Hockey, gli utenti e familiari che frequentano il Centro e *l’intero quartiere!!!*
È una straordinaria occasione che abbiamo per conoscere da vicino campioni nazionali 🏆 che hanno fatto del nostro quartiere il vero *CENTRO DI MATERA*
Facciamo sentire con la nostra presenza l’orgoglio che nutriamo verso questa grande società che da anni porta notorietà in tutta Italia!
INGRESSO GRATUITO
Incontro di quartiere con la Roller di hockey a rotelle al C.I.P di Serra Rifusa
Sport, successo, sacrifici e tante storie (quante ”S”) al centro integrato polivalente di Serra Rifusa,lunedi 11 maggio, tra ospiti,familiari, residenti e i campioni dello sport materano che fanno goal muovendosi sui pattini a rotelle nell’impianto di quartiere in via dei Sanniti. Un utile scambio di esperienze e magari assistere, durante il campionato alle partite dei campioni di questo sport. La Roller ha due squadre: una femminile che milita in A1 e quella maschile in A2. Per loro parlano successi italiani ed europei https://rollermatera.it/