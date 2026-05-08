Incontro di quartiere con la Roller di hockey a rotelle al C.I.P di Serra Rifusa

Sport, successo, sacrifici e tante storie (quante ”S”) al centro integrato polivalente di Serra Rifusa,lunedi 11 maggio, tra ospiti,familiari, residenti e i campioni dello sport materano che fanno goal muovendosi sui pattini a rotelle nell’impianto di quartiere in via dei Sanniti. Un utile scambio di esperienze e magari assistere, durante il campionato alle partite dei campioni di questo sport. La Roller ha due squadre: una femminile che milita in A1 e quella maschile in A2. Per loro parlano successi italiani ed europei https://rollermatera.it/



🔴 *DIAMO VITA AL NOSTRO QUARTIERE* 💪🏻

Lunedì 11 maggio ore 16.30 si terrà presso il C.I.P. (Centro Integrato Polivalente) di Serra Rifusa in Via dei Peucezi, un incontro fra i giocatori della Roller Matera di Hockey, gli utenti e familiari che frequentano il Centro e *l’intero quartiere!!!*

È una straordinaria occasione che abbiamo per conoscere da vicino campioni nazionali 🏆 che hanno fatto del nostro quartiere il vero *CENTRO DI MATERA*

Facciamo sentire con la nostra presenza l’orgoglio che nutriamo verso questa grande società che da anni porta notorietà in tutta Italia!

INGRESSO GRATUITO