L’offerta sportiva della città di Matera si amplia. Infatti, è stato inaugurato il Centro Sportivo Padel Matera in viale delle Nazioni Unite, adiacente la Parrocchia Maria Santissima Addolorata, in un’area costellata da diverse strutture sportive, dal PalaSassi “Bagnale” al Campo Scuola “Duni”, passando per lo storico Circolo Tennis. Una iniziativa della Virtus Matera Group e della Cooperativa Sociale Oltre L’Arte che ha portato alla nascita della Padel Matera, presieduta da Danino Martinelli. Una nuova realtà sportiva costituita nel 2021 che, in questi anni, ha lavorato alla realizzazione di un primo impianto, centrale per la città dei Sassi, con l’intento di estendere questa iniziativa creando altri due campi di padel, creando in questo sito un vero e proprio Centro Sportivo Padel. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Monsignor Pino Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico e di don Michele La Rocca, parroco della chiesa Maria Santissima Addolorata, situata a pochi metri dalla struttura sportiva e fortemente voluta dal sacerdote della stessa parrocchia. Entrambi, al termine della celebrazione, hanno dato vita al primo incontro nel nuovo Centro Sportivo Padel Matera.

“Il nostro è il primo centro padel nel cuore della cittàdi Matera – spiega Martinelli –. Abbiamo fortemente voluto riqualificare un’area che versava in stato di abbandono promuovendo uno sport nuovo, aperto a tutti, molto divertente e coinvolgente. L’intento, è quello di creare una struttura ampia e che permetta a più persone possibili di avvicinarsi al padel, lo sport del momento a livello nazionale. Abbiamo già presentato il progetto per la realizzazione di altri due campi, che adiacenti la Parrocchia Maria Santissima Addolorata, andranno a creare un vero e proprio Centro Sportivo, ecco perché abbiamo già denominato così la struttura. L’attività intanto è già iniziata dal momento dell’inaugurazione e speriamo di accontentare tutti, soprattutto con la realizzazione degli altri campi quanto prima. Le partnership con il mondo dello sport e delle attività culturali per la Padel Matera sono diverse. Infatti, la società si è affiliata al Centro Sportivo Italiano di Matera, rappresentato nel giorno dell’inaugurazione del presidente provinciale, Lorenzo Calia e dal componente della Commissione Nazionale Probiviri CSI, Cristoforo Di Cuia. Assieme a loro, nel giorno del taglio del nastro, anche Antonio Vignola del Circolo Tennis Matera e Claudio Fiore del Tennis Club Matera; oltre ai rappresentanti della Virtus Matera Group, Antonio Conterosito e Raffaele Rubino e della Cooperativa Oltre L’Arte, con la presidente Rosangela Marino.” “Quello di viale delle Nazioni Unite a Matera vogliamo che diventi un valore aggiunto per la città, un vero e proprio polo sportivo che possa coinvolgere diverse realtà – conclude Martinelli –. Anche la Cooperativa Oltre L’Arte con i suoi ragazzi, oltre a realizzare il murales della struttura, potrà prendere parte alle attività sportive inclusive che svolgeremo. Uno sport, il padel, aperto e inclusivo”. Per chi volesse, informazioni e prenotazioni sono già disponibili contattando il numero 371.6884290 oppure tramite il sito web: www.padelmatera.it .”