In piscina per passione e amicizia. E ora il 1° Trofeo Master a Matera

‘’Chi la dura la vince’’ e, come scrive Elena Baldassare, brava a scrivere le storie di famiglia (il 15 novembre presenterà ‘’Ricorda sempre di chi sei figlio), ‘’ La fortuna aiuta gli audaci’’…quando si decide di reagire alle restrizioni della pandemia da coronavirus con una salutare nuotata in piscina. A raccontarcelo è la nostra ondina, che cita l’esperienza portata insieme ad altri appassionati, raffigurati nella foto.

“Per un piccolo gruppo come il nostro- dice Elena. la passione per l’agonismo amatoriale nasce quasi per caso, come una particolare forma di resistenza umana.Era l’inizio di marzo del 2020. L’epidemia da Covid-19 aveva costretto tutto il Paese in casa. La situazione era difficile per ognuno ma con pazienza ed obbedienza si osservavano gli infiniti DPCM restrittivi emanati dal Presidente Conte: il primo lock down … il secondo, l’allentarsi dei divieti e poi di nuovo il loro inasprirsi, in un’altalena infinita. Fino a quando, nella primavera del 2021, finalmente si riprende una parvenza di normalità. Si può uscire … ma con la mascherina, si può tornare a scuola … solo se si è fatto il vaccino, si può andare a cinema o al ristorante … esibendo la Certificazione Verde, si può tornare a nuotare in piscina, al chiuso, ma sole se si è un atleta agonista’’. Mai arrendersi e la voglia di fare. Anzi di nuotare contagia (nel senso positivo) un po’ tutti all’insegna del ‘’Proviamoci’’ muovendo testa e braccia. Ed è a questo punto che, senza alcuna esitazione il piccolo gruppo di pluriennali appassionati di nuoto (Emanuele Faccia, Gigia D’Alema, Stella Loperfido, le cugine Maria Luisa e Paola Toma, Elena Baldassarre, Eustacchio Palumbo e Pietro Belgrano), superata la propedeutica visita medica per gli agonisti, si tessera alla Federazione Italiana Nuoto.

‘’Se c’è la soluzione, il problema non sussiste – continua Elena- e così con le carte in regola, sfidando controlli e contagi finalmente, insieme, ci rituffiamo in acqua, almeno lì leggeri e liberi’’. Il tesseramento però da a questi nuovi atleti agonisti è una opportunità inizialmente non considerata. Per loro, adesso, è possibile partecipare alle gare! Così vengono ‘’messi sotto’’ con gli allenamenti dal loro istruttore, Nunzio Vivilecchia con il supporto di Angela Colonna. E del resto gli allenatori ci provano gusto nel vedere ‘’i ragazzi ‘’ esausti finchè non arriva giugno 2022 con la partecipazione al Master dedicato a Donato Paradiso, che si disputò a Scanzano Jonico ( Matera), in una delle pochissime piscine olimpioniche all’aperto del sud d’Italia. E’ la conferma che i sacrifici vengono ripagati, pur tra ansia ed inesperienza, con un buon numero di medaglie. il gruzzoletto di medaglie di questi otto master dell’ultim’ora è di tutto rispetto. Si sa: la fortuna aiuta gli audaci! E così l’appetito vien mangiando tanto da organizzare anche a Matera il I° Trofeo Nazionale Master Città di Matera intitolato ad Alessandro Rondinone, in programma il 1 dicembre nella piscina di via delle Nazioni Unite. Naturalmente gli atleti di Matera tesserati per la Federazione nazionale nuoto (FIN sono molto emozionati e particolarmente contenti di gareggiare per la prima volta in casa. E attendono il supporto di appassionati e amici per salire sul podio e vincere tante medaglie.