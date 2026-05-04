In Cantiere la ”Matera” calcio di Eccellenza.Subito Staff tecnico e società

Dalle parole, incentrata sulla concretezza, ai fatti. Il presidente dell’Invicta Michele Motta ha inserito il primo tassello per il prossimo campionato che intende svolgere con un ruolo di primo piano. Un passo alla volta, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa dei giorni scorsi, per vincere sul campo e senza scorciatoie. Così la nomina del direttore generale, Luigi Taratufolo, apre ad altre scelte per lo staff tecnico e il potenziamento della società. Poi la squadra e il coinvolgimento della società. Tutto questo mentre vanno avanti i lavori per lo stadio, che rientrato nel progetto parco del campo. Forza Materaa, come amava ripetere l’addetto stampa e collega Antonio Mutasci, che ha con tanta dedizione e competenza ci aveva puntualmente informati sulla vita della squadra, vittoriosa nel campionato di Promozione. Ad Alessandro Savino che ne ha raccolto il testimone e alla società gli auguri di buon lavoro.



LUIGI TARATUFOLO NUOVO DIRETTORE GENERALE PER LA STAGIONE 2026/27

Dichiarazioni del Presidente Motta:

La nostra prima mossa, come nuova società, è stata quella di individuare nella figura di Luigi Taratufolo il nuovo Direttore Generale.

Figura fondamentale per dare impulso alle attività della società in vista dell’imminente futuro.

Scelta nel segno della continuità sulla scia dell’ottimo lavoro svolto con l’Invicta Matera.

Ho conosciuto Luigi in questo anno sportivo in cui lui era il Direttore Tecnico e assieme abbiamo condiviso molte scelte gestionali, è una persona capace e vogliosa di imparare, sono sicuro che farà bene anche in questo suo nuovo ruolo.

Nei prossimi giorni sveleremo la nuova denominazione della società, nonché il logo.

Le prossime cariche invece riguarderanno l’aspetto gestionale e amministrativo, poi seguirà la scelta dello staff tecnico.

Non conosco benissimo il Campionato di Eccellenza, come non conoscevo quello di Promozione e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dal buon livello visto in campo. Corleto, Pietragalla, Murese, Virtus Genzano e Polisportiva Tito sono ottime squadre organizzate e strutturate che ci hanno dato filo da torcere fino all’ultimo.

Per il prossimo campionato di Eccellenza sicuramente il livello salirà ancora e dovremmo premunirci in maniera adeguata per essere competitivi.

La materanità è una delle priorità di questa società sia a livello dirigenziale sia a livello tecnico, dobbiamo aiutare i nostri giovani calciatori, ci vuole un processo di maturazione da parte di tutti perché i giovani hanno bisogno di fiducia e sostegno.

Sugli errori si cresce mentre le critiche rischiano di demolire precocemente le aspettative di ogni ragazzo.

Se un giovane sbaglia bisogna sostenerlo invece di mettergli pressione.

Cresceremo anche nella mentalità, ho fiducia nei nostri tifosi.



Dichiarazioni del D.G. Luigi Taratufolo:

Veniamo da una stagione vissuta insieme al neo Presidente Michele Motta, una bellissima stagione che ha permesso di conoscerci.

Nulla era scontato, quando mi è stato comunicato che sarei diventato il Direttore Generale della nuova società sono stato onorato.

C’è tanta voglia di costruire, cercherò di affrontare questa nuova sfida in questo nuovo ruolo al meglio.

Sarò comunque presente e affiancherò anche la parte tecnica e amministrativa, come fatto in passato.

Nel prossimo futuro affronteremo, con il Presidente Motta, vari step, sceglieremo il nome, il logo e i nuovi direttori, successivamente sceglieremo lo staff tecnico e poi tutti insieme inizieremo con la costruzione della nuova squadra, ma al momento tante cose non le abbiamo ancora decise anche perché, solo da pochissime ore il nostro dialogo è un dialogo tra: un Presidente e il suo Direttore Generale.

Il lavoro svolto in questi anni con il settore giovanile è stato molto positivo, un’esperienza che consiglio a tutti coloro vogliano lavorare nel mondo dello Sport e del calcio, dai dirigenti agli allenatori perché ti dà la formazione giusta, ti fa crescere sia a livello professionale che umano e ti dà una tempra diversa.

