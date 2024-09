In bici per pedalare alla scoperta di Altamura

E l’invito è per domenica 22 e 27 settembre, con un programma promosso dalla città metropolitana di Bari, che porterà su luoghi della storia e della memoria cittadina. Invito esteso a tutti e con qualsiasi tipo di bici a pedalata tradizionale o assistita,che stimola la pigrizia…, da corsa o da passeggio o da escursione (mountain) a sezione tradizionale o maggiorata. Ma ci piacerebbe rivedere i vecchi tandem…che la creatività di un tempo e le saldature dal fabbro portavano anche a tre, quattro e cinque sedute. Uno spettacolo…



Comunicato

“Domenica in Bici” 2024: due giornate ad Altamura

Il Comune di Altamura ha aderito anche quest’anno all’evento “Domenica in bici”, del 22 settembre e del 27 ottobre 2024, promossa dalla Città Metropolitana di Bari. L’evento abbina l’attività sportiva e la conoscenza del patrimonio storico e naturalistico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria, ed è consigliata a tutti.

I percorsi delle due giornate sono:

22 SETTEMBRE: punto di incontro Piazza Duomo, ore 9:00. Lunghezza percorso: 5km. Siti da visitare: Centro storico, Chiese e palazzi storici ecc.

27 OTTOBRE: punto di incontro parcheggio via La Carrera, ore 9:00. Lunghezza percorso: 5km. Siti da visitare: Centro storico, Chiese e palazzi storici, Mura Megalitiche, Palazzo Viti-De Angelis ecc.

Il tema individuato della prima domenica è quello dell’evoluzione urbana dalle origini all’800, mentre la seconda riguarderà i siti extra moenia dall’antico al contemporaneo.

Per gli aspetti organizzativi è stata individuata l’associazione “ORME Bike” che garantirà il servizio di assistenza tecnica e medica, un punto ristoro ubicato nelle vicinanze del panificio S. Caterina, alcuni volontari che seguiranno il gruppo, l’animazione per i più piccoli e una guida ciclo-turistica per il percorso.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online: https://forms.gle/AoHgWpGSEvFLqLYeA

Grazie per l’attenzione,

Staff del Sindaco