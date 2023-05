In bici a Matera con Rotary e Gs “Adriano Pedicini’’

Un evento interregionale,il ‘’Bici insieme’’ tra le province di Matera, Foggia e Taranto con i Rotary club di Matera, Foggia, Martina Franca e nella Città dei Sassi con il Gruppo sportivo che portano il nome di Adriano Pedicini. L’appuntamento è per il 19 maggio con partenza, in prima mattinata, da via don Luigi Sturzo lungo un percorso di 67 chilometri che toccherà i borghi di La Martella, Picciano e Venusio, lungo un itinerario del passato che ricorda le corse d’un tempo e che tornano bene per il ciclismo amatoriale. Un evento nel segno dell’amicizia e della sana ciclopedalata sportiva.



COMUNICATO STAMPA

GS “ADRIANO PEDICINI” E DISTRETTO ROTARY MATERA IN BICI INSIEME

La fellow di ciclismo prevista per venerdì 19 maggio prenderà il via dalla città dei Sassi

Impegnati nell’evento ecologico anche Rotary Club Foggia e Rotary Club Martina Franca

Iscrizioni effettuate e tutti pronti a balzare in sella per la fellow del ciclismo diretta dal Distretto 2120 del Rotary Club di Matera assieme al Gruppo Sportivo Bici Club “Adriano Pedicini di Matera guidata dal presidente Giovanni Gentile. Il prossimo 19 maggio partirà proprio dalla città dei Sassi l’evento ecologico promosso da Rotary club Italia e che i distretti territoriali stanno facendo proprio coinvolgendo le società del territorio.

Con il coordinamento del socio del Rotary Club di Foggia Pio Affatato, affiancato da Orazio Soleti e Carmine Cocca rispettivamente del Rotary Club di Martina Franca e Matera, la ciclopedalata non agonistica vedrà il raduno dei partecipanti alle ore 8 in via Don Luigi Sturzo a Matera. I partecipanti, selezionati dai Club di tutta Italia, percorreranno per l’occasione le aree insistenti nel territorio di Matera e Grottole. La delegazione Rotary ristretta verrà affiancata lungo il percorso dalla società materana G.S. “Adriano Pedicini” e da altre società della zona. Il tragitto, guidato come al solito dal presidente dell’associazione Bici Club “Adriano Pedicini”, Giovanni Gentile e da Nunzio Pedicini, si estenderà per un totale di 67 chilometri e si dislocherà da via Don Luigi Sturzo verso Borgo Venusio, per poi passare da Picciano, dirigersi verso la Diga di San Giuliano, la salita “Rifeccia”, prima di riscendere verso Borgo la Martella e concludersi in centro città. Una manifestazione che, vedrà Matera solamente come prima tappa e, nei giorni successivi, proseguirà per Martina Franca, Campomarino e Maruggio.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa di un nostro amico Carmine Cocca, di portare un’altra iniziativa di ciclismo nel nostro territorio – spiega Giovanni Gentile, presidente del Gruppo Sportivo Bici Club “Adriano Pedicini” –. E’ un modo per far conoscere anche ad altre realtà il nostro territorio e per perseguire sempre e nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è quello di far svolgere attività ai nostri iscritti. L’iniziativa è stata colta con grande entusiasmo anche dal Centro Sportivo Italiano di Matera che ci coadiuverà in questa bellissima giornata di sport – conclude Gentile –, che ci vedrà in prima fila, sia con il nostro gruppo sportivo che personalmente come partecipanti all’iniziativa del Rotary Club di Matera”.