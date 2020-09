Dopo i lavori di riqualificazione dei campetti per uso sportivo dei rioni Spine Bianche, Serra Venerdì e Serra Rifusa , alla tensostruttura, e ai campi del circolo Tennis di via delle Nazioni Unite tocca al campo di calcio del Borgo La Martella. Un intervento da 800.000 euro e passa, atteso da tempo, e che dovrà soddisfare – con l’espletamento del bando di gara- la domanda del calcio dilettantistico oltre che dei ragazzi del borgo materano nato negli anni Cinquanta. Il programma di opere pubbliche sportive, messe in campo dall’Amministrazione De Ruggieri, e attivate dall’assessorato allo sport guidato da Giuseppe Tragni, è alle ultime battute. Non prima di avere completato quanto resta da fare per il Giro ciclistico. Il passaggio , poi, al nuovo sindaco e all’assessore delegato, quanto a programmazione e gestione.