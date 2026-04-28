Il Taverna Ludwig è ‘Nu Squadrone’ e vince la Potenza Super Cup

Finale all’adrenalina e con una vittoria con tanti goal nella finale della Potenza super cup, che ha visto imporsi il Taverna Ludwig sulla Pretoriana per 5 a 4. E l’evento, che ha richiamato un buon numero di tifosi, ha fatto riscoprire il vero spirito del calcio che è passione, voglia di giocarsela fino in fondo comunque per la maglia nel solco di quella vittoria rossoblù, che ha visto il Potenza vincere la Coppa Italia di serie C. Per l’occasione quel trofeo ha luccicato sotto i riflettori dello stadio Viviani.Una festa per tutti, di buon auspicio per l’intero calcio della Basilicata, che attende di veder emergere nuove leve anche per le serie maggiori e per la Nazionale azzurra. C’è tanto da lavorare, con un umiltà e programmazione.



Grande spettacolo al Viviani: il Taverna Ludwig conquista la Potenza Super Cup

Finale emozionante: 5-4 contro la Pretoriana in una cornice straordinaria

Una serata di grande calcio, emozioni e partecipazione ha fatto da cornice alla finale della Potenza Super Cup, andata in scena allo Stadio Alfredo Viviani davanti a un pubblico numeroso, caloroso e partecipe, che ha trasformato l’evento in una vera festa dello sport per l’intera città, valorizzando l’immagine del movimento calcistico locale.

A trionfare è stato il Taverna Ludwig, che si è imposto per 5-4 al termine di una partita spettacolare e combattuta fino all’ultimo contro una grande Pretoriana. Una gara ricca di intensità e continui ribaltamenti di fronte.

Per la Pretoriana sono andati a segno Vito Carbutti (doppietta), Filippo Chetti e Rocco Bruno.

Per il Taverna Ludwig in gol Francesco Dettori, Angelo Raffaele Nolè (doppietta), Nino Falanga e Pierpaolo Di Senso.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presenza del Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha portato allo stadio il trofeo della Coppa Italia Serie C, recentemente conquistata dal Potenza, in un momento simbolico di unione tra calcio professionistico e amatoriale.

La finale ha rappresentato un importante momento di crescita per tutto il movimento, arricchito anche dal ritorno al Viviani di ex protagonisti del calcio potentino. Il Taverna Ludwig, già primo nella Regular Season, si è qualificato alla Fase Nazionale ACSI Gazzetta Football League, in programma a Pisa presso lo Stadio Garibaldi, dove rappresenterà il territorio a livello nazionale.

L’evento ha confermato la crescita della Potenza Super League, unico torneo amatoriale di calcio a 11 in Basilicata, capace di organizzare una finale in uno scenario di grande prestigio, con correttezza e partecipazione dentro e fuori dal campo.

Un sentito ringraziamento va al Potenza Calcio per la collaborazione e a tutte le squadre partecipanti per il contributo alla crescita della competizione.

Si chiude così la Potenza Super Cup, mentre la stagione prosegue con i playoff, che decreteranno la seconda squadra qualificata alle fasi nazionali ACSI Gazzetta Football League.