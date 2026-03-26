Il materano Vito Montemurro dovrà difendere, a Seregno, il Titolo Italiano WAKO Pro di Kickboxing

“Sabato 28 marzo a Seregno si terrà il grande evento della Notte dei Campioni, dove Vito Montemurro avrà l’opportunità di difendere il suo Titolo Italiano WAKO Pro specialità K-1 nella categoria di peso 58,200 kg. Il titolo, conquistato lo scorso 29 marzo 2025 a Uta, in Sardegna, rappresenta un importante traguardo nella carriera del materano. La manifestazione, organizzata dal Maestro Luca Leva in memoria del padre scomparso, vedrà Vito affrontare il giovane e promettente atleta di Seregno, Jan Furnò.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Il match, previsto sulla distanza di cinque riprese da tre minuti, promette di essere molto avvincente. Jan Furnò, di certo, sfrutterà il suo maggiore allungo e la sua altezza, cercando di mantenere la distanza e di colpire con la sua tecnica di mancino. Vito, invece, punterà sulla pressione e sui potenti calci alti, tentando di avvicinarsi al suo avversario per mettere in difficoltà Furnò. Ricordiamo che Vito Montemurro ha già difeso con successo un altro titolo italiano, nel 56,400 kg di specialità Low Kick, lo scorso 17 gennaio 2026 a Rogno, titolo che detiene da diversi anni e che testimonia la sua costanza e il suo talento nel mondo delle Kickboxing nazionale e internazionale.” Il Maestro Biagio Tralli, che seguirà personalmente l’evento insieme al Maestro Danilo Andrulli, dichiara: “Sono molto fiducioso nel mio atleta, che si è allenato duramente per questo match. Se riusciremo ad applicare la strategia studiata in palestra, Vito tornerà a casa con la cintura di Campione Italiano. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo al nostro Apache!”

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