Il materano Andrea Auletta è il nuovo allenatore del Basket Ravenna

Ieri, nel corso di una conferenza stampa, la società del Basket Ravenna, recentemente passata sotto la guida del nuovo proprietario Giorgio Bottaro e del presidente Mauro Montini, ha presentato il nuovo capo allenatore Andrea Auletta per la stagione 2025/26.

Durante l’incontro tenutosi presso la sede dello sponsor CEAR, Lorenzo Nicoletti, confermato nel ruolo di direttore generale, ha introdotto il tecnico lucano Andrea Auletta, definendolo “un giovane promettente con grande ambizione. Dopo esperienze da assistente a Rieti e da head coach a Cassino, Auletta è pronto a mettersi in gioco in una piazza ambiziosa.” Mentre Montini ha definito la scelta di Auletta in linea con il profilo della squadra in costruzione, composta da giovani di talento e un nucleo esperto: “Ci ha colpito il suo entusiasmo e la sua capacità di coniugare passione e competenza” .

Auletta ha parlato del suo approdo a Ravenna come di un’opportunità fondamentale: “Qui si cresce, lo dimostrano gli allenatori e i giocatori passati. Lavorerò con umiltà e determinazione per ripagare la fiducia.” Durante l’incontro sono stati toccati anche temi strategici. La società intende continuare a investire nei giovani, confermandosi tra le prime in Italia per utilizzo di under, e prevede nuovi progetti con le scuole e una campagna abbonamenti innovativa. Ancora in via di definizione lo staff tecnico e il roster, anche se si punta a mantenere la competitività attraverso un mix di esperienza e gioventù.

La priorità resta la salvezza, ma l’ambizione è di fare un campionato solido. “Partiamo con i piedi per terra, ma vogliamo crescere settimana dopo settimana,” ha dichiarato lo staff tecnico. A influenzare le scelte di mercato sarà anche la disponibilità di atleti italiani di qualità: il giocatore “straniero” sarà individuato anche in funzione della disponibilità sul mercato dei giocatori italiani funzionali al progetto che società e coach hanno pensato e stanno definendo.

In attesa della composizione ufficiale dei gironi, prevista per il 17-18 luglio, Ravenna si prepara a una stagione che inizierà il 21 settembre, con la preparazione al via già prima di Ferragosto: per l’impianto dove disputare le partite interne si sta facendo una serie di valutazioni, l’obiettivo sarebbe il Pala De Andrè ma il tutto andrà attentamente valutato nell’ottica complessiva del campionato e dei gironi che la Lega definirà.

Un progetto ambizioso, quindi, che parte dalle fondamenta, con uno staff motivato, idee chiare e un’identità forte: quella di una società che continua a investire sul talento e sul futuro. Questo il video della conferenza stampa:

