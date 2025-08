Il Matera del calcio parte dalla Promozione. Salvo miracoli…

La politica e i progetti dei piccoli passi, mattone su mattone, sono quelli che ispirano fiducia e concretezza. E nel calcio dove le buone pratiche e le risorse certe sono sempre più rare, con tante squadre di grande tradizione e blasone finite nell’anonimato del calcio o dilettantistico o cancellate dalla giustizia sportiva o civile, leggere che ci sono piccole realtà e imprenditori animati di passione che credono in un progetto condiviso, è senz’altro incoraggiante la Matera del calcio. Quanto ha scritto il collega Antonio Mutasci sulle pagine sportive de ”Quotidiano di Basilicata” di sabato 2 agosto apre una concreta pagina di ripresa su un progetto che la lega società e squadra dell’Invicta Domenico ”Nico” e Luigi Taratufolo e Francesco Nicoletti e la Vim con Michele Motta, Gianni Villone e Cosimo Dell’Acqua, incontratisi – riporta il servizio- presso la sede delle società di distribuzione farmaceutica. Un percorso comune per il calcio, la valorizzazione dei giovani e per il calcio. Non entriamo negli aspetti organizzativi, ma ci piace evidenziare la passione comune per il ”pallone” come dicono i tifosi biancazzurri, rimasti delusi dalle vicende dell’Fc Matera che non si è iscritta alla serie D, di queste persone. Non possiamo che augurare loro di far bene e di aggregare nel tempo quanti vorranno condividere questo il percorso. Perché il nodo è qui. Senza una società seria, legata ed espressione del territorio, vivremo di illusioni e delusioni. E la storia degli ultimi 15 anni ne è la conferma. Qualcuno obietterà che partire dalla Promozione ritarda i tempi di risalita in serie D e che sarebbe opportuno cominciare dall’Eccellenza. Di porte se ne possono aprire…Ma i tempi sono stretti. Un passo alla volta. E quanto alle voci di miracoli e di disponibilità siamo come san Tommaso: crediamo in quello che vediamo. Niente illusioni. Servono bagni di umiltà e voglia di ricominciare. Per la cronaca anche il sindaco Antonio Nicoletti ha benedetto l’iniziativa, parlando- riporta il servizio di un altro Antonio…Mutasci- di ‘segnale importante di attaccamento al territorio’ . Voglia di ricominciare anche per i lavori di ”Parco del campo” , che riguardano lo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” fermi da oltre tre mesi. Per il sindaco- un passaggio nel servizio di Piero Quarto delle Linee programmatiche del sindaco- con i lavori che dovrebbe terminare nel 2027, ma con fondi diversi dal Pnrr. E qui occorrerà sapere e capire con quali tempi e modalità il calcio locale potrà tornare sul quel terreno di gioco. A meno che non si utilizzerà il ”Renato Carpentieri” di Borgo La Martella, per il quale attendiamo l’inaugurazione ufficiale. Il fischio di inizio, che tocca al sindaco Antonio Nicoletti.