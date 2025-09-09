Il Matera ? Con un grande presidente…100 anni fa nasceva Franco Salerno

Quanti ricordi! E tanto rammarico per quello che dopo la sua scomparsa avvenuta il 17 ottobre 1998, aldilà di breve parentesi, non è stato per il calcio biancoazzurro della Città dei Sassi. E lo diciamo ricordando che oggi, 9 settembre 2025, ricorrono i 100 anni dalla nascita del senatore Franco Salerno. ‘’ Ciccio’’ per tanti e per i tifosi che ne hanno apprezzato concretezza e lungimiranza alla guida della ‘’ Matera calcio’’, il Fc Matera. Un presidente scopritore di talenti e con un occhio fisso al bilancio, all’insegna del prima vendere e poi acquistare. E il colpaccio veniva fuori quasi sempre negli ultimi minuti del calcio mercato a Milano, prima all’hotel Gallia poi all’Hilton, o grazie a una stretta di mano con i presidenti di Torino, Lazio, Bari, Brindisi con i quali aveva rapporti frequenti, anche per vicinanza politica scudocrociata.



Lo ricordiamo a bordo campo, con l’inseparabile sigaretta, a scambiarsi occhiate con gli allenatori che hanno condiviso con lui un percorso (da Salar a Chiricallo, da Rambone a Zurlini a Dibenedetto) fatto di due promozioni in serie C, una ”memorabile” in B( 1978-1979) e il successivo ritorno in ‘’C’’ con tanti rimpianti… e di tanti campionati dignitosi (in totale 23) che hanno riservato soddisfazioni e la scoperta di talenti finiti nei campionati superiori. Come non ricordare Vito ‘’Vitino’’ Chimenti, Luigi ‘’Gigi’’ De Canio e Paolo Pavese, ultimo prodotto di quel vivaio biancazzurro che disputava campionati di diverso livello. Ragazzi che giocavano nei tanti spelacchiati campetti di quartiere di Matera e provincia o della vicina Puglia, segnalati da osservatori o che si proponevano per un provino sotto l’occhio vigile dei tecnici locali che avevano i colori biancoazzurri nel sangue ( Corbatto, Perrone, Abatino e altri). Il senatore Salerno c’era…e, impegni parlamentari permettendo, non disdegnava di essere presente alla partita del giovedì allo stadio ‘’XXI Settembre’’ ,che poi ha portato anche il suo nome grazie alle sollecitazioni del compianto Mimmo De Lucia.



E quella partita in famiglia, anche a ranghi misti, con le giovani leve, oltre a indicare la formazione domenicale metteva in luce giovani di belle speranze. Il resto lo facevano i tifosi , mai contenti, di quello che passava il convento . Tanto da chiedere a ‘’don Ciccio’’ l’ultimo sforzo…per potenziare la squadra. La risposta era sempre la stessa, come ci ha ricordato e poi scritto il compianto collega Stefano Mele nel libro ‘’ Con il Matera nel cuore’’. Siamo certi che Franco Salerno avrebbe ripetuto quella frase anche nel 2025, fedele alla politica del fare un passo alla volta. Ma il calcio è cambiato e con una pericolosa deriva (dopo l’abolizione dei ‘’cartellini’’ di proprietà delle società sportive) favorita dalla liberalizzazione del mercato, l’avvento di procuratori,i diritti televisivi, i vincoli societari da plusvalenza e un vivaio sempre più risicato, legato all’acquisto di giovani extracomunitari, e poche opportunità di giocare in prima squadra come accade, invece, in Spagna o Inghilterra. Altre stagioni del calcio concreto, fatto di sacrifici e soddisfazioni, di sorrisi come quello di Cosimo Damiano ‘’ Zamridd’’ Tataranni, il massaggiatore che con la sua spugna magica riusciva a lenire il dolore dei pestoni rimediati dai ‘’ragazzi’’ sul campo.



Era la Matera calcio di un presidente indimenticabile e irripetibile, che salutiamo idealmente quando passiamo davanti alla sua tomba, nel cimitero di contrada Pantanello. La speranza è che il Matera risorga, ma occorre voler bene alla città e ai colori biancoazzurri, come aveva dimostrato sul campo il senatore, anche nei momenti di difficoltà. E per i giovani che non lo hanno conosciuto, oltre al libro di Stefano Mele, consigliamo di sfogliare e leggere le pagine web del sito www.materacalciostory.it, che raccoglie con tanta passione la storia dei colori biancoazzurri. Un solo grido ‘’ Forza Matera!’’

