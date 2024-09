Il Matera all’esordio nel derby per la prima vittoria

E dopo la convincete vittoria di Coppa Italia a Fasano, per 4 a zero, tifosi e società si attendono dai biancazzurri guidati dall’allenatore Salvatore Ciullo i tre punti nell’esordio casalingo, allo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” nel derby contro il Francavilla in Sinni ( Potenza). Si gioca domenica 8 settembre alle 15.00 e la vigilia preannuncia uno stadio pavesato a festa, anche con le 100 sciarpe che il presidente Stefano Tosoni e il co presidente Salvatore Pagliuca doneranno ai primi 100 under 16 paganti. E, altra sorpresa, con la trasmissione in diretta streaming sui canali social della società in modo da raggiungere i ‘fuori sede” e in attesa di accoglierli sugli spalti. Per i residenti l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento. La società, intanto, ha affidato all’arbitro Franco Danuzzo l’incarico di tenere i rapporti con la terna arbitrale.



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica che è iniziata la prevendita dei biglietti per la gara tra Fc Matera e Fc Francavilla, valida per la prima giornata di Campionato di Serie D girone H 2024/25. Il match è in programma domenica 08 settembre alle ore 15:00, presso lo stadio comunale “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera.

Info prezzi biglietti:

TRIB. LATERALE:

• Intero € 14 – Ridotto € 9

• Donne € 7 – Under 14 € 7

TRIB. CENTRALE:

• Intero € 20 – Ridotto € 12

• Donne €10 – Under 14 € 10

CURVA SUD:

• Intero € 10 – Ridotto € 8

• Donne € 5 – Under 14 € 5

CURVA NORD – SETTORE OSPITI:

• Intero € 10 – Ridotto 8 € – Donne e Under 14 € 5

*Biglietti acquistabili online fino alle ore 19:00 di sabato 07 settembre 2024

RIDOTTI:

• Over 65 – Under 18

• Under 6 ingresso gratuito

• Disabilità > 90%: ingresso gratuito

• Disabilità < 90%: 50% di sconto su tutti i settori

I biglietti potranno essere acquistati presso:

• Online sul circuito Go2 (anche il giorno della gara);

• Store Fc Matera in Piazza Mulino: dalle ore 16 alle 20 (dal lunedì al sabato);

• Bar Follia di via Marconi a Matera;

• Botteghino stadio, dalle ore 11 alle 14.30 (si prega di recarsi prima per evitare file. Gli orari di chiusura saranno rispettati per ordine pubblico).

Domenica 08 settembre 2024 i cancelli apriranno alle ore 13.30. Si ricorda che allo stadio sarà necessario esibire il documento di riconoscimento che sarà controllato insieme al biglietto dì ingresso.

Fc Matera rende noto di aver affidato la carica di Dirigente addetto agli arbitri a Franco Danuzzo.

L’inserimento di una figura di importante esperienza e valore arricchisce ulteriormente l’organigramma della società biancoazzurra, con l’intento di perfezionare e adottare le migliori strategie di interazione con le terne arbitrali.

La società formula un caloroso benvenuto a Franco.