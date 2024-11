Il Kung fu? Una fede e una certezza. E Alessandro Di Leo vince

E l’atleta dell’associazione culturale Shao lin Kung fu, presieduta dal maestro Rosario Antezza, lo scrive in un post dopo la vittoria nella categoria seniores mano nuda e sciabola nel campionato nazionale al palaBarton di Perugia . Un torneo che ha visto Alessandro, esibirsi con la concentrazione di sempre, culminata con i ringraziamenti, al maestro, e a quella disciplina di vita e di sport . Una medaglia che è più di un trofeo. E’ un percorso che altri ragazzi e ragazze possono prendere come esempio per affermarsi e raggiungere traguardi impensati.