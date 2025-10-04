Il futsal torna a Policoro: nasce l’ASD Sporting Hera

“Policoro riabbraccia il futsal (calcio a 5). Dopo anni di attesa, la città ritrova una squadra che rappresenterà ufficialmente il territorio in questa disciplina che da sempre appassiona grandi e piccoli.” E’ quanto si annuncia in una nota in cui si spiega che comunque “Il futsal a Policoro non è mai mancato: lo testimoniano le scuole calcio e i tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno lo praticano nei campetti cittadini. Ma a mancare, fino a oggi, era una squadra che potesse riportare in alto il nome della città nelle competizioni ufficiali.

Da questa esigenza e da una chiacchierata tra amici – proprio come nelle migliori storie di sport – nasce l’ASD Sporting Hera, un progetto che intende restituire al futsal policorese il ruolo che merita. L’obiettivo non è soltanto agonistico: la nuova società vuole rappresentare la naturale continuità del lavoro svolto dalle scuole calcio, offrendo ai giovani talenti del territorio uno sbocco concreto e la possibilità di crescere sportivamente senza dover lasciare Policoro.

La presentazione ufficiale si terrà martedì 7 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, alla presenza del Presidente Paolo Barbaro, della dirigenza, del mister Vincenzo Fortunato e della squadra. All’incontro parteciperanno anche il Sindaco Enrico Bianco e l’Assessore allo Sport Giuseppe Montano.

Sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza valori, obiettivi e ambizioni di un progetto che guarda al futuro, partendo da una passione che unisce intere generazioni.”

