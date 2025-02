Il Fc Matera : Play off e serie C in tre anni. La risposta allo striscione dei tifosi

Un impegno annunciato all’avvio di stagione e la buona posizione dei biancazzurri nel campionato di serie D, girone H, con il ritorno al successo nella gara casalinga contro l’Acerrana, dovrebbero consentire di raggiungere a fine campionato l’obiettivo per la stagione in corso. Certo i punti persi durante il torneo, con il tourn over di oltre 60 calciatori e il cambio di tre allenatori hanno destato rammarico e perplessità nella tifoseria biancoazzurra, con uno striscione mostrato domenica scorsa. Un passaggio polemico, ma civile, sul quale la società presieduta da Stefano Tosoni interviene con una risposta puntuale e con un invito a mantenere vivo il sogno: Siamo sul treno dei desideri… Il resto dovranno farlo calciatori, tecnico in campo e i sostenitori per raggiungere un obiettivo possibile.

F𝗰 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮, 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗶𝘀𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮

In merito allo striscione di protesta apparso ieri durante la gara contro il Real Acerrana, la proprietà del Fc Matera intende intervenire per fare chiarezza con la tifoseria biancoazzurra.

Una premessa è d’obbligo: la proprietà del Fc Matera apprezza i toni civili usati dalla Curva e rispetta il diritto di critica da parte di tutti.

Detto questo, la proprietà ricorda che, all’arrivo nella Città dei Sassi, gli obiettivi dichiarati sono stati due: traguardo dei play-off nella stagione in corso, ma soprattutto promozione in Serie C entro tre anni.

Motivo per cui, la società è perfettamente in linea con quanto annunciato ad inizio stagione e sta facendo di tutto per onorare la maglia, dal momento che – giustamente – la piazza merita successi ambiziosi e, quindi, categorie piu prestigiose. In tal senso, la proprietà è intervenuta spesso sul mercato (il riferimento è ai 60 giocatori citati nello striscione) perché avverte la frenesia di accorciare i tempi del progetto e dare risposte concrete all’ambiente biancoazzurro.

Dunque, il progetto esiste e consiste nel centrare la promozione: in virtù di ciò, Fc Matera ha operato e trovato le migliori occasioni (a nostro avviso) per poter raggiungere la meta. Si tratta di un desiderio, quello della promozione, che nutriamo intensamente tutti insieme, società e tifosi, e che dobbiamo ottenere.



La città di Matera merita rispetto e la proprietà metterà in campo tutti gli sforzi possibili – economici e non – al fine di onorare questa splendida piazza e i suoi sogni.

Pertanto, ringraziando per i modi civili messi in atto durante il match, la proprietà intende rassicurare i tifosi sulla validità del percorso intrapreso e sulle varie azioni svolte. Fc Matera è al lavoro, quindi, per giungere presto nei campionanti professionisti e tutti abbiamo fretta di farlo.

Ad oggi, siamo sul “treno dei desideri”: è vero, abbiamo perso qualche punto, ma ci siamo ricompattati e daremo il nostro meglio per poter gioire insieme a fine stagione. Accettiamo le vostre critiche in un’ottica propositiva, soprattutto perché, ad oggi, sono state sempre utili e rispettose.

Tutti vogliamo il bene del nostro amato Bue e lotteremo sempre e solo per questo!

𝗨𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼𝗮𝘇𝘇𝘂𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲! 🐂

