Il Fc Matera al lavoro. Nota su FB del presidente Petraglia

Se lo chiedevano in tanti: Ma il Fc Matera cosa sta facendo? SI iscrive al campionato? Quando? E l’arrivo di nuovi soci? E il tecnico, i giocatori? Tranquilli il presidente in carica avv. Antonio Petraglia rassicura, con una nota pubblicata sulla pagina social della società biancoazzurra, con un ” siamo al lavoro per rafforzare la società”. La prossima settimana novità nel corso di una conferenza stampa.



IL COMUNICATO ON LINE

Cari tifosi e simpatizzanti, un doveroso comunicato per fare chiarezza sulla situazione in corso.

Evidenziamo che la Società, unita con tutti i propri Dirigenti e membri del C.d.A., da qualche settimana, è al lavoro per irrobustire, rafforzare e dare continuità al progetto; riteniamo che, al riguardo, i prossimi giorni siano decisivi per annunciare nuovi partner e/o nuovi asset.

Nel frattempo, tuttavia, la ns. Società (che, ricordiamo a tutti, è nella pienezza della sua esistenza e poteri) ha acquisito le quietanze liberatorie da tutti i calciatori e mister circa il pagamento degli stipendi della passata stagione, ha altresì acquisito la fideiussione Unicredit e la disponibilità delle Strutture (Stadio XXI settembre ed altre), tutti documenti e requisiti indispensabili per perfezionare l’iscrizione al Campionato che potrà avvenire, informaticamente, come da Comunicato FIGC, solo da Lunedì a Venerdì prossimi.

La Società si sta anche muovendo sul mercato, in continuità con il progetto passato, cercando di confermare diversi esponenti (tra staff e calciatori) della trascorsa stagione che hanno ben figurato: sempre nella prossima settimana, le prime firme ed i primi annunci.

Vi terremo, infine, informati circa una eventuale prossima conferenza stampa del Presidente Antonio Petraglia.