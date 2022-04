Il Comitato Regionale UISP di Basilicata e l’U.C.D. Rionero “Il Velocifero” organizzano la sesta edizione della Marathon del Vulture. L’evento è in programma Domenica 1° Maggio presso Monticchio Laghi (PZ) nel Parco Naturale Regionale del Vulture.

La manifestazione prevede due percorsi: il primo “Marathon” di 53 chilometri con dislivello 1900 e il secondo “Medio Fondo” di 29 chilometri con dislivello 1000. Il ritrovo è fissato alle ore 7:00 da Monticchio Laghi (PZ) presso Borgo Villa Maria, mentre la partenza è alle ore 9:00.

«Domenica ci sarà la 6^ Marathon del Vulture sotto l’egida della UISP che ringrazio per la disponibilità nei nostri confronti. La nostra gara si svolgerà prevalentemente nel monte Vulture, ben noto per la meraviglia paesaggistica. Chiuderemo questa giornata di sport e divertimento con una ricca premiazione» ha commentato Claudio Lapolla, presidente e U.C.D. Rionero “Il Velocifero”.

Domenica 8 maggio, invece, si terrà la prima edizione della Vulture Trail, organizzata dall’associazione culturale sportiva dilettantistica “La Bottega delle Emozioni” in collaborazione con il Comitato Regione UISP di Basilicata, oltre che Territoriale di Potenza. Il percosso ha una lunghezza di 18 chilometri e si sviluppa presso i laghi di Monticchio, in una location magica.

Il Presidente “La Bottega delle Emozioni”, Mauro Patanella, ha dichiarato: «Dopo mesi di attese e di intenso lavoro finalmente domenica 8 Maggio si svolgerà la gara agonistica di corsa in montagna sulla distanza di 18 km. “1° Trial del Vulture”. Sarà la seconda tappa UISP del circuito “Trial…Al Sud 2022 Fidal-Uisp”. Si correrà in uno scenario letteralmente immerso nella natura, dove si potrà ammirare la bellezza dei laghi di Monticchio e gli spettacolari sentieri del Monte Vulture. Gli accompagnatori invece potranno effettuare visite guidate intorno ai laghi e una visita alla suggestiva Abbazia di San Michele. Aspettiamo tanti partecipanti per una gara veramente organizzata nei mini dettagli (grazie al grande impegno profuso dai soci e atleti uisp Michele D’Amato e Lucia Pace) con l’aspettativa di poter soddisfare veramente tutti, atleti e accompagnatori, di trascorrere una giornata all’insegna dello stare insieme, nel pieno rispetto della salvaguardia dell’ambiente».

Soddisfatto il presidente Regionale Uisp di Basilicata, Michele Di Gioia: «L’Uisp Basilicata sta cercando in tutti i modi di promuovere il territorio e favorirne la ripartenza, mettendo a disposizione, attraverso i propri Settori di Attività sportivi, le esperienze e le buone pratiche già consolidate, a cominciare da quelle in ambiente naturale, come pedalate e camminate. Un contributo per favorire da un lato forme di turismo sportivo “consapevole”, dall’altro per ripensare la mobilità urbana ed extraurbana, orientata alla sostenibilità e con al centro le persone e i loro diritti. Aver sostenuto due iniziative importanti di mountain bike e trail running nella splendida cornice di Monticchio, indica una volontà chiara di condividere con le Istituzioni locali e le associazioni affiliate presenti nel territorio, a cui va un ringraziamento per la collaborazione fornita e un grande plauso per lo sforzo organizzativo profuso, un percorso di crescita per l’intera comunità. Valore aggiunto di tutte le attività e manifestazioni Uisp, l’obiettivo di puntate all’Impatto Zero, calcolando cioè a monte delle iniziative i costi ambientali, prefigurando mitigazione ed infine attuando azioni di compensazione; tra cui attività di educazione ambientale proattiva in collaborazione con le aree protette, parchi e riserve naturali, siglata da protocolli d’intesa con gli enti gestori, in sintonia con gli aspetti di sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali».