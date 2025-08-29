Il 31 agosto, Mediofondo del Vulture e per i più piccoli il Trofeo Città di Maria

La Federazione Ciclistica Italiana di Basilicata con una nota ricorda il doppio appuntamento di fine mese: con gli adulti alla Mediofondo del Vulture e con i più piccoli al Trofeo Città di Maria. “RIONERO IN VULTURE – In uno scenario di incomparabile bellezza come quello del Monte Vulture, l’antico vulcano spento non può che fare da perfetta cornice alla nona edizione della Mediofondo del Vulture in programma domenica 31 agosto. Una manifestazione che riscuote interesse non solo a livello regionale ma anche extra-regionale nell’ambito del circuito Challenge XCP Puglia, oltre a mettere ancor più in risalto l’efficienza dell’organizzazione curata dall’UCD Rionero Il Velocifero. Il percorso si snoda sulla distanza di 42 chilometri con 1.300 metri di dislivello tra i sentieri più belli del territorio del Parco Regionale del Vulture (Monticchio Laghi), attraversando i comuni di Rionero in Vulture ed Atella. Il tracciato è per il 90% su sterrato e con pochi attraversamenti su asfalto, il tutto scandito da salite e discese. La spettacolarità del percorso darà modo ai tanti appassionati di ciclismo fuoristrada di mettere in luce le proprie capacità atletiche ed anche l’abilità in bicicletta. Partenza alle 9:30 da via Nazario Sauro. Info generali: https://www.granfondodelvulture.it/regolamento-mtb. VIGGIANO – È sempre più stretto il connubio tra Team Bykers Viggiano e le manifestazioni rivolte ai giovanissimi under 13 che sono il futuro di questo sport. Il sodalizio presieduto da Giuseppe Dianò continua a far leva sulla tradizione, specialmente quando si ha a che fare con il Trofeo Città di Maria in data domenica 31 agosto a Viggiano. Bambini in gara su un percorso interamente sterrato e pianeggiante di 500 metri per le categorie G1-G2-G3 e di 1000 metri solo per G4-G5-G6 con qualche lieve salita. Ritrovo in via Aldo Moro presso il Centro Polifunzionale alle 8:00 e inizio delle gare a partire dalle 10:00.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.