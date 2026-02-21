Il 28 febbraio e il 1° marzo, da GoPadel, il primo “Memorial Antonio Loperfido”

“Ci sono luoghi che portano impresso il nome e l’anima di chi li ha sognati. “GoPadel” di Matera è uno di questi. Nato grazie all’intesa e all’amore per lo sport di Daniele Spada e Antonio Loperfido. Per onorare la memoria dell’imprenditore recentemente scomparso, che con passione ha dato vita alla realtà dello Jogo Village (S.S. 7 Appia Matera-Laterza), dove ha sede la struttura “GoPadel”, la comunità sportiva si stringe attorno alla sua famiglia per il “Primo Torneo di Padel – Memorial Antonio Loperfido”, in programma il 28 febbraio e il 1 marzo 2026.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Più che una semplice competizione, questo evento segna la nascita di un appuntamento fisso annuale volto a celebrare un uomo profondamente amato dalla sua città. Il torneo sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la grande novità del centro: l’installazione di un’innovativa struttura tenso-pneumatica che trasforma il campo di padel in un impianto indoor all’avanguardia. Un traguardo, fortemente voluto da Daniele e simbolicamente inaugurato, poche settimane fa, dai giovanissimi figli di Antonio, Tommaso e Alessandro, insieme alla moglie Luciana. Il torneo riflette i valori di lealtà e aggregazione di Antonio. La formula prevede gironi con coppie Uomo/Uomo, Donna/Donna e Miste, partite auto-arbitrate per rimettere al centro lo sport come momento di incontro leale. Grazie alla nuova copertura, inoltre, il regolare svolgimento delle gare è assicurato con qualunque condizione meteo. Il Memorial Antonio Loperfido, insomma, non è solo un torneo, ma l’abbraccio di una comunità che sceglie di non dimenticare, continuando a far vivere i sogni di un grande imprenditore attraverso il gioco e l’amicizia.”

