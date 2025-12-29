I D’Onofrio, una famiglia lucana di campioni

Il padre Vincenzo, figli Francesco, Terryana, Orsola, Karol, Giusy e anche la mamma Antonella che li segue e li incoraggia a raggiungere sul tatami o su un campo di calcio quello che le sfide sportive riservano loro. E i risultati tra titoli e medaglie conseguite in Italia e all’estero confermano che la gente di Basilicata ha nell’unità, nella costanza e nell’umiltà quella voglia di emergere, che prevale alla fine anche quando altri hanno corsie preferenziali e dimenticano che gli obiettivi si centrano con sacrificio e con gli ”allenamenti del sorriso, come è riportato a pagina 9 del libro ”Una famiglia di campioni. I fratelli D’Onofrio, leggenda lucana del Karate”, edito Altrimedia. Un lavoro scritto a quattro mani dai colleghi Rossella Montemurro e Filippo Radogna, che collaborano insieme nella testata on line Tuttoh24, e che respirano di sport, avventura e di storie semplici ma di grande impegno come emerge dai libri che hanno scritto singolarmente per altri contesti. E’ un lavoro che si legge (lo facciamo a rate nei ritagli di tempo) quasi d’un fiato e che, aldilà dei tanti risultati raggiunti dalla famiglia D’Onofrio- che è tanta parte della storia di Sant’Arcangelo(Potenza)- colpisce per la lungimiranza di papà Vincenzo che ha avvicinato via i figli alla pratica sportiva. Così il Karate, che porta inevitabilmente porta alle arti marziali, al judo e alla cultura orientale, può sembrare ”estraneo” al pensiero e agli usi delle genti di Basilicata. Non è così perché silenzio, concentrazione, determinazione, voglia di affermarsi hanno tanto in comune con quella disciplina. E quanto conseguito, passo dopo passo,nelle palestre di mezzo mondo fino all’azzurro olimpico- sintetizziamo- è la conferma di quanto diciamo.



I D’Onofrio sono gente determinata che si guardano dentro, intorno e gettano il cuore e tanta passione oltre gli ostacoli della vita. Quanto ha fatto Francesco, nella vita uno dei tanti uomini della Polizia di Stato, per mettere in salvo gli ”altri” durante l’esplosione di un deposito di carburante a Roma vale la medaglia della solidarietà. Nella bacheca di questo eroe di casa D’Onofrio ci sono anche i titoli, i trofei e i primati delle sorelle. Non li elencheremo, lasciando al lettore il piacere di scoprirli e di apprezzarli visto che l’elenco nel 2026 è destinato ad aumentare. Una eredità da lasciare ai figli e ai genitori, papa Vincenzo e mamma Antonella, che attendono un’altra generazione di atleti…Tempo al tempo. I risultati, prima o poi, arrivano. Occorrono pazienza, tenacia e umiltà come nel karate, ma anche nel calcio dove i goal sono frutto di preparazione e voglia di emergere. Attendiamo gli atleti di casa D’Onofrio a Matera per la presentazione del libro, non appena possibile. Ma senz’altro prima del 25 ottobre, ricorrenza mondiale del karate, o per una delle tante date che caratterizzeranno l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e dell’amicizia con Tetouan (Marocco).



COMUNICATO STAMPA

Altrimedia Edizioni pubblica

Una famiglia di campioni. I fratelli D’Onofrio, leggenda lucana del karate

dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.

La prefazione è del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi



Altrimedia Edizioni ha appena pubblicato Una famiglia di campioni. I fratelli D’Onofrio, leggenda lucana del karate (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.



Al centro della pubblicazione Francesco, Terryana, Orsola, Giusy e Karol Maria che hanno avuto da papà Vincenzo D’Onofrio – cintura nera 7° dan, allenatore e già docente della scuola nazionale FIJLKAM – quell’imprinting che ha permesso loro di incanalarsi con successo nello sport.

“Probabilmente – scrivono gli autori – era scritto nel destino che i fratelli D’Onofrio avrebbero fatto dello sport, passione fortissima, una scelta di vita. Scherrzando, ma non troppo, papà Vincenzo afferma che ‘sono nati nella palestra di famiglia’. Vincenzo è un uomo tutto d’un pezzo, abituato al rigore e alla disciplina – qualità indispensabili quando si pratica sport a determinati livelli. Ma anche, e soprattutto, un papà in un duplice ruolo per niente facile, eppure portato avanti nel migliore dei modi. Un carico emotivo non indifferente, per lui, insieme alle grandi soddisfazioni che continuano a regalargli i suoi campioni”.



Francesco ha calcato con successo i tatami internazionali vincendo nel 2018 i mondiali universitari prima di entrare in Polizia – lo scorso 5 luglio a Roma è rimasto gravemente ferito in servizio, mentre valorosamente prestava soccorso ad alcune persone, durante un’esplosione –, Terryana è campionessa europea di karate e bronzo ai Mondiali 2025 (terza nel Ranking Mondiale World Karate Federation), Orsola medaglia di bronzo a squadre nel 2025 agli europei assoluti, sta seguendo le orme della sorella maggiore mentre Giusy e Karol, che da piccoli si sono distinti nel karate, oggi sono rispettivamente la presidente dell’asssociazione Asd Cam D’Onofrio e un giovane talento del calcio. Accanto a loro, con discrezione, mamma Antonella, sempre pronta a intercettare eventuali ansie e preoccupazioni e a sdrammatizzare, quando serve.



“Il percorso di ciascun fratello – scrive il ministro Abodi nella prefazione – è una testimonianza unica, ognuuno con una storia diversa, ma accomunata da coraggio, disciplina e determinazione.

Una famiglia di campioni ci insegna che il successo non è sinonimo di clamore, ma il risultato di un cammino silenzioso fatto di fatica, rinunce e, soprattutto, di un profondo rispetto per sé stessi, per gli altri e per le proprie radici.”



In Una famiglia di campioni sono presenti gli interventi del sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta, del presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia e del presidente del Comitato Regionale Basilicata FIJLKAM Giuseppe Attico, oltre alle foto più belle dei fratelli D’Onofrio.



Filippo Radogna è nato a Matera, dove vive e lavora. Si è laureato in Scienze politiche e perfezionato in Pubbliche relazioni all’Università degli Studi di Bari. Funzionario della Regione Basilicata, giornalista professionista, già redattore dell’Ufficio stampa della Giunta regionale, tra le varie testate ha collaborato con i quotidiani L’Umanità, il Corriere del Giorno, il Roma. Attualmente scrive per il quotidiano on line La Nuova del Sud e la testata giornalistica online TuttoH24. Ha pubblicato saggi di storia e attualità e ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Con l’antologia di racconti L’enigma di Pitagora e altre storie (Altrimedia) ha vinto il Premio della critica “Ernesto Vegetti” 2017. Gli è stato conferito il Premio “Renato Carpentieri” 2025 per il giornalismo sportivo.



Rossella Montemurro, giornalista professionista. Laureata in Scienze dell’educazione, ha lavorato per numerose testate giornalistiche. Attualmente dirige la testata giornalistica online TuttoH24 (www.tuttoh24.info). Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; per Altrimedia Calci e pugni sul tetto del mondo, Il mio tuffo nei sogni (insignito a settembre 2022 in Campidoglio del riconoscimento “Roma premia la Cultura sociale”) e Galoppando contro vento. Nel 2025 ha pubblicato per Zoraide Editore Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian dream.