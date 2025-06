Ha origini lucane il giovane bomber del Real Madrid, Franco Mastantuono

Il giovanissimo (classe 2017) Franco Mastantuono, talento del calcio del River Plate, ora acquistato dal Real Madrid per 63 milioni di euro, ha sangue lucano nelle vene. Esattamente, la sua famiglia paterna proviene da Ripacandida in provincia di Potenza (Basilicata), dove quel cognome sembra essere molto diffuso e da dove il bisnonno paterno emigrò verso Buenos Aires in cerca di un’altra vita. Infatti, calciatore è nato in Argentina, ma possiede anche la cittadinanza italiana (e un passaporto comunitario) proprio grazie a queste sue origini familiari. E’ stato il padre Cristian che sulla Gazzetta dello Sport ha confermato queste origini lucane, radici che anche a distanza di anni e a distanza di migliaia di chilometri rimangono vive. Franco Mastantuono nella partita che ieri lo ha visto (nel Mondiale a Club in corso negli USA) con il suo River Plate in campo contro l’Inter e terminata 0-2, a parte qualche giocata interessante che lo ha messo in mostra non ha fatto registrare una prestazione all’altezza della sua classe e una continuità nei 90 minuti. Ma forse è dipeso dall’argine di Bastoni e Dimarco che sembra aver funzionato bene. E comunque sembra che Franco Mastantuono abbia un talento che va oltre il calcio. Anzi questo è arrivato dopo. Infatti, avrebbe potuto avere successo anche nel tennis e magari trovarsi a sfidare il nostro Sinner: nella categoria U10 era uno dei migliori in Argentina. Insomma roba di qualità. E non poteva essere diversamente per quel sangue nelle vene buono come l’aglianico che si produce da quelle viti che crescono sulle pendici del Vulture da dove per l’appunto è nato il suo avo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.