Grande successo per il “Vivicittà 2025” nella città dei Sassi

“Un successo straordinario. Oltre 1500 sono stati i partecipanti alla tappa materana della “corsa più grande del mondo” che si è svolta oggi, domenica 06 aprile, e organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Matera. “In tutta la penisola italiana sono stati numerosi gli appuntamenti del “Vivicittà”, -si ricorda in una nota- con l’obiettivo di condividere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento correndo per la pace, per i diritti umani e per il rispetto ambientale.

Nella splendida cornice della città dei Sassi, famiglie, bambini, giovani e anziani si sono ritrovati alle 10:30 in piazza San Pietro Caveoso per la passeggiata ludico-motoria su un tracciato di 3,5 km nei suggestivi vicoli degli Antichi Rioni e tra le vie del centro storico. Un appuntamento speciale, quello del Vivicittà, che anche in terra materana ha raccolto l’entusiasmo di tutti e tutte, dai più piccoli ai più grandi, per celebrare lo sport come strumento di benessere, solidarietà e inclusione.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, il bilancio è molto positivo. Come sempre la città ha risposto con una grande partecipazione al nostro invito per trascorrere insieme una giornata di aggregazione e dal forte senso di comunità. Anche da Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019 e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro: stop alle guerre, vogliamo la pace e il rispetto dei diritti per tutti e tutte! Grazie a tutte le associazioni e i volontari che ci hanno supportato contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione», ha commentato il presidente del Comitato Territoriale Uisp d Matera, Michele Di Gioia.

Anche quest’anno, un euro raccolto per ogni partecipante è stato donato per supportare azioni di pace in Palestina. L’evento ha visto il patrocinio dal Comune di Matera.”

