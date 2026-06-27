Grande Fiesta al Minibasket in piazza per il Venezuela. Terza vittoria

Hanno senz’altro portato un pizzico di serenità ai connazionali colpiti da un devastante terremoto, con vittime, ferite e danni, i minicestisti del Colegio Champagnat di Caracas (Venezuela) che ha battuto in finale la Virtus Padova per 61 a 49 nella finalissima , svoltasi a Matera, sotto le luminarie della Festa del 2 luglio. La squadra ha conquistato per la terza volta consecutiva il torneo internazionale Minibasket in piazza , organizzato dalla Pielle basket Matera.. Gara tirata con rapidi capovolgimenti di fronte, fino alla premiazione di tutte e 48 squadre, provenienti da 4 continenti pronte a sfidarsi sui campi di Matera, Nova Siri, Policoro, Corato, Bitritto, Bitonto e Cassano delle Murge.

