Hanno senz’altro portato un pizzico di serenità ai connazionali colpiti da un devastante terremoto, con vittime, ferite e danni, i minicestisti del Colegio Champagnat di Caracas (Venezuela) che ha battuto in finale la Virtus Padova per 61 a 49 nella finalissima , svoltasi a Matera, sotto le luminarie della Festa del 2 luglio. La squadra ha conquistato per la terza volta consecutiva il torneo internazionale Minibasket in piazza , organizzato dalla Pielle basket Matera.. Gara tirata con rapidi capovolgimenti di fronte, fino alla premiazione di tutte e 48 squadre, provenienti da 4 continenti pronte a sfidarsi sui campi di Matera, Nova Siri, Policoro, Corato, Bitritto, Bitonto e Cassano delle Murge.
Grande Fiesta al Minibasket in piazza per il Venezuela. Terza vittoria
Hanno senz’altro portato un pizzico di serenità ai connazionali colpiti da un devastante terremoto, con vittime, ferite e danni, i minicestisti del Colegio Champagnat di Caracas (Venezuela) che ha battuto in finale la Virtus Padova per 61 a 49 nella finalissima , svoltasi a Matera, sotto le luminarie della Festa del 2 luglio. La squadra ha conquistato per la terza volta consecutiva il torneo internazionale Minibasket in piazza , organizzato dalla Pielle basket Matera.. Gara tirata con rapidi capovolgimenti di fronte, fino alla premiazione di tutte e 48 squadre, provenienti da 4 continenti pronte a sfidarsi sui campi di Matera, Nova Siri, Policoro, Corato, Bitritto, Bitonto e Cassano delle Murge.