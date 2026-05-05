Grande esordio del materano Claudio Ambrosecchia al triathlon olimpico di Gallipoli

“Grande esordio per Claudio Ambrosecchia al triathlon olimpico di Gallipoli, dove il giovane atleta della Stella Polare Matera si è reso protagonista di una prestazione di assoluto rilievo, conquistando il primo posto nella categoria Junior e un prestigioso decimo posto nella classifica assoluta.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “La gara, tra le più impegnative del calendario, articolata su 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, ha messo a dura prova tutti i partecipanti. In questo contesto altamente competitivo, Ambrosecchia ha dimostrato grande maturità sportiva, chiudendo con l’eccellente tempo di 2 ore, 6 minuti e 14 secondi.

Sin dalle prime battute, l’atleta materano ha saputo interpretare al meglio la gara, gestendo con lucidità la frazione di nuoto, affrontando con determinazione il segmento ciclistico e dando il massimo nella corsa finale, dove ha consolidato il suo piazzamento tra i migliori.

Il risultato ottenuto rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di grande orgoglio per la Stella Polare Matera, realtà sportiva che continua a distinguersi per la capacità di formare giovani talenti e promuovere i valori dello sport. Questa performance conferma Ambrosecchia come una delle promesse più interessanti del panorama triathlonico, capace di competere ad alti livelli e di guardare al futuro con ambizione.

L’esordio di Gallipoli rappresenta un punto di partenza importante per la stagione, con la consapevolezza che questo risultato possa essere solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.”

“La prestazione di Claudio Ambrosecchia è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutta la nostra comunità sportiva. Il primo posto nella categoria Junior e il decimo assoluto testimoniano il valore, l’impegno e la dedizione di un giovane atleta che rappresenta al meglio il nostro territorio. Questi risultati sono il frutto di sacrifici quotidiani e di un lavoro serio portato avanti con passione. A Claudio vanno i nostri complimenti e l’augurio di un percorso ricco di ulteriori successi”, è il commento di Angelo Rubino responsabile tecnico