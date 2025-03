Gradinata e curva a livello zero. Attesa per anello e servizi

Escavatori e ruspe hanno realizzato in pochi giorni quell’effetto suolo, che segue all’abbattimento di gradinate e curva nord lasciando a bordo campo- quello dello stadio XXI Settembre- Franco Salerno- materiale di demolizione che stanno portando via i camion. Tifosi e cittadini si affacciano per curiosare e chiedono come sarà il nuovo stadio. Le indicazioni generali sono quelle del 5 gennaio 2024 con la presentazione del masterplan che dovrà portare alla realizzazione del ”Parco del campo”, del quale riportiamo la foto mostrata nel corso della presentazione fatta presso il salone della Casa delle tecnologie emergenti. In quella sede furono presentate delle osservazioni sulle quali si sono ripiegati progettisti e Amministrazione comunale. ” Progetto in progress” si disse in quella occasione. Non resta che attendere, come accadde- ma allora si trattava di realizzare gradinate e spogliatoi- per l’esordio del Matera in serie B per il campionato 1979-1980.

FOTO PROGETTO 2O24

