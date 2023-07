Gli atleti di Athlos Matera in gara per l’Italia

Con una “straordinaria prestazione” ai “Campionati italiani individuali su pista Master”, svoltisi “allo stadio “ACI e Galatea” di Acireale (CT)”, con centinaia di partecipanti provenienti da varie regioni d’Italia, “il tenace portacolori dell’Athlos Matera, presidente-atleta, Adriano Lamacchia, si è infatti aggiudicato il titolo italiano della sua categoria SM 50 nella 5km di marcia, dominando la gara con l’ottimo crono finale di 24’57″.” A renderlo noto un comunicato del sodalizio materano in cui si aggiunge che “Per l’atleta di Matera è un grande risultato, raggiunto con una eccezionale forza d’animo e la caparbietà che lo ha sempre contraddistinto, affermandosi ai vertici nazionali nella disciplina. Un titolo tricolore che vuole essere il primo dei tanti traguardi che l’Athlos Matera si prefigge di raggiungere nelle varie competizioni italiane.”

“E’ stata una gioia immensa portare a casa questo titolo italiano – ha commentato Adriano Lamacchia – visto che mi sono cimentato nella marcia da pochi mesi e che sono sofferente per una sciatalgia che non mi permette di esprimermi al meglio e di conseguenza il morale, alla partenza, non era dei migliori; gareggiare con un gruppo di atleti più esperti e con tempi di accredito di tutto rilievo non mi metteva tra i favoriti. Ma questa vittoria cancella in parte la tanta sofferenza e mi permette di guardare con fiducia alla prossima sfida. Vorrei ringraziare tutta la mia squadra, che ha sempre creduto in me, e spero che questo risultato possa essere un esempio per gli atleti che ne fanno parte“.

Nello stesso weekend è scritto nella nota “la società, era presente con 3 atleti in quel di Alba Adriatica, località balneare dell’Abruzzo; Emanuele Lisanti, Giuseppe Adorante e Luigi Scupola rappresentavano i colori della Athlos Matera nel Campionato Italiano di Triathlon Olimpico. La manifestazione, con oltre 800 iscritti, ha visto gli ottimi piazzamenti degli atleti materani a fronte di una gara, che ricordiamo, prevedeva nella sua distanza 1,5km di nuoto, 40km di bici ed infine 10km di corsa senza soluzione di continuità nell’ordine descritto.”

“Si tratta di un appuntamento ormai consolidato quello di Alba Adriatica – ha commentato Luigi Scupola – . E’ una gara di per sé impegnativa, soprattutto per quel che riguarda la frazione in bici, svolta nel bellissimo entroterra abruzzese, che prevede un importante dislivello il quale può condizionare la frazione finale di corsa, tutta sul lungomare della cittadina. L’organizzazione è stata perfetta, abbiamo sempre avuto la sensazione di gareggiare in sicurezza su tutte le frazioni; bella come sempre la presenza del pubblico, soprattutto durante l’ultima frazione di corsa, che ti incoraggia e ti dà una spinta in più per terminare la gara”.

Infine, si legge nel comunicato “l’atleta Leonardo Tricarico, ha partecipato al Campionato di Società Master di Corsa in Montagna, Trofeo Ciolo, a Gagliano del Capo in provincia di Lecce (in altre occasioni anche tappa del Campionato Mondiale), ottenendo un buon piazzamento assoluto e di categoria, terminando una gara che prevede un dislivello complessivo di circa 1.000m.” Tricarico dichiara: “Sono molto contento di aver partecipato a questa gara ed aver contribuito con la mia prestazione a classificare nel campionato la società; il percorso è duro, ricco di asperità soprattutto nel tratto che porta al mare, ma è stato fantastico partecipare e raccogliere un grande risultato”.