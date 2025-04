Giro d’italia fino a Matera in sicurezza e anche mini tappa in e-bike

Appena un mese e poi l’atteso arrivo dei campioni del ciclismo italiano e mondiale. In Prefettura, durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Cristina Favilli, è stata messa a punto la macchina organizzativa con i diversi soggetti che dovranno occuparsi dei diversi aspetti che regolano lo svolgimento della 5^ tappa Ceglie Messapica ( Brindisi) fino a Matera. Un evento che coinvolgerà anche i territori di Bernalda e Montescaglioso. I sopralluoghi lungo il percorso hanno consentito di definire interventi, presidi, tempi e tutto quanto sarà necessario fare perchè tutto si svolga nel migliore dei modi. Infine una curiosità. La data del 14 maggio segnerà anche lo svolgimento di una minitapppa, con partenza da Ginosa e arrivo a Matera, di bici elettriche le e bike. Arrivo silenzioso…



COMUNICATO STAMPA

108° Edizione del Giro di Italia

5a tappa del 14 maggio 2025 “Ceglie Messapica-Matera”

Il prossimo 14 maggio è in programma la 5a tappa del 108° Giro di Italia, con partenza da Ceglie Messapica e arrivo a Matera, che attraverserà i Comuni di Bernalda e Montescaglioso, per un totale di 151 kilometri distribuiti tra borghi, paesaggi e siti di interesse storico e naturalistico.

Nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cristina Favilli e tenutasi nella mattinata odierna, è stata avviata la definizione della cornice di sicurezza atta a garantire l’ordinato svolgimento di una manifestazione che ogni anno vede partecipare numerosi sportivi, cittadini, volontari e operatori del settore.

Al tavolo hanno preso parte i Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della locale Sezione della Polizia Stradale, i rappresentanti della Regione Basilicata, della Provincia e dei Comuni di Montescaglioso, Bernalda e Matera, nonché i rappresentanti dell’ASM e del Dipartimento Emergenza Urgenza 118, i referenti dell’ANAS Basilicata e della RCS Sport S.p.A.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i vari profili di sicurezza collegati allo svolgimento della competizione: sicurezza stradale, misure di carattere sanitario, efficienza della viabilità e del trasporto pubblico.

Inoltre, all’esito dei diversi sopralluoghi effettuati dagli organi tecnici competenti, i Comuni attraversati dalla gara ciclistica adotteranno le opportune misure di controllo, anche con il coinvolgimento dei rispettivi Comandi di Polizia Municipali e delle Associazioni di Volontariato e/o di Protezione Civile presenti sul territorio.

In occasione della gara saranno infine attivati sia i Centri Operativi Comunali che il Comitato Operativo per la Viabilità.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno impartite nel corso della riunione del Tavolo Tecnico che sarà convocato presso la Questura.

Nella medesima giornata è previsto, inoltre, lo svolgimento collaterale della manifestazione ciclistica denominata Giro E-Bike, 2a tappa, con partenza da Ginosa e arrivo a Matera, della lunghezza di 89,5 km.

«Tutte le istituzioni» ha dichiarato il Prefetto «sono chiamate a collaborare sinergicamente per garantire la migliore riuscita di un evento come il Giro di Italia, nel quale sportivi, cittadini e territori diventano protagonisti assoluti di una delle narrazioni culturali e sportive più importanti del Paese»