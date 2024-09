Giovanissimi ciclisti in pista domani al Trofeo della Gioia in Bici “Più Sport Potenza”

Il comitato regionale di Basilicata della FCI (federazioni ciclistica italiana), rende noto che “Torna nel capoluogo lucano “Più Sport Potenza” un appuntamento che, per il nono anno, trasforma il centro storico in una palestra a cielo aperto con tutte le discipline sportive. Il ciclismo sarà protagonista sabato 14 settembre con la gimkana Trofeo della Gioia in Bici “Più Sport Potenza”. A cura del sodalizio Asd Biker Lucani in Vacanza e con ritrovo alle 15:30 in piazza Giacomo Matteotti, la manifestazione si svolge su fondo regolare pavimentato in basole e sanpietrini livellati con l’allestimento di slalom, curve, strettoie e piccole aree in leggera pendenza.” Viene fatto rilevare che trattasi del secondo appuntamento dopo la pausa estiva, prima infatti, l’8 settembre 2024, “il Team Bykers Viggiano ha ricominciato la sua apprezzata attività a tutto campo nel fuoristrada e con un occhio di riguardo verso i giovanissimi under 13″ ed ha organizzato ed effettuato “per la dodicesima volta il Trofeo Città di Maria. Sul vasto campo gara dell’Hotel Kiris a tener banco la mountain bike cross country con le vittorie di categoria ad appannaggio di Rocco Aquino (Motostaffette Potenza) e Clara Pennino (Polisportiva Re-Cycling) tra i G1, Gabriel Capogrosso (Team Bykers Viggiano) tra i G2, Angelo Alberti (Team Bykers Viggiano) e Luciana Verbena (Team Bykers Viggiano) tra i G3, Lorenzo Figliuolo (Polisportiva Re-Cycling) e Giorgia Pennino (Polisportiva Re-Cycling) tra i G4, Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza) e Valentina Pace (Motostaffette Potenza) tra i G5, Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano) e Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra i master 6.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.