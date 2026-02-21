Giovani tennisti sotto rete a Pescopagano con Francesco Zugarelli

E per tanti quel cognome non può che portare, sull’onda dei ricordi, al papà Tonino che contribuì a Santiago del Cile nel 1976 a vincere la prima coppa Davis per il tennis italiano. E Francesco sarà domenica 22 febbraio a Pescopagano (Potenza), per una masterclass per le giovani leve. Chissà che uno di loro, un giorno, con sacrifici e tanta voglia di sfondare, non arrivi a ripetere le gesta dei tanti campioni del tennis azzurro.



COMUNICATO STAMPA

il giorno 22 febbraio, a partire dalle ore 10, presso la palestra comunale di Pescopagano, si svolgerà la Masterclass Sportiva del Coach Francesco Zugarelli, evento formativo di alto profilo dedicato alla crescita tecnica, mentale ed educativa degli atleti.

L’iniziativa è promossa dal Nuovo Circolo Tennis Potenza che da ottobre 2025 ha iniziato una roadmap educativo-sportiva grazie ad una sinergia di spessore con il Comune di Pescopagano e della locale Pro Loco, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso progetti di formazione sportiva e valorizzazione del territorio.

La Masterclass sarà guidata dal Coach Francesco Zugarelli, figura di riferimento nel panorama sportivo internazionale, che approfondirà tematiche legate alla preparazione mentale, alla gestione della performance, alla leadership sportiva e alla costruzione di percorsi di crescita per i giovani atleti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per atleti, tecnici, dirigenti sportivi e famiglie, contribuendo a rafforzare la cultura dello sport come strumento educativo, sociale e di sviluppo personale.

In un contesto territoriale che necessita di investimenti concreti in formazione, competenze e modelli positivi di riferimento, la Masterclass si configura come un momento di alto valore formativo e culturale, capace di generare consapevolezza e nuove prospettive per il movimento sportivo locale.

Nella speranza di poter condividere questo evento di significativa rilevanza per la comunità, si auspica la presenza degli organi di stampa e delle emittenti televisive, affinché venga data adeguata visibilità a un’iniziativa che pone al centro la crescita dei giovani e la valorizzazione del territorio.