Giovani, che esempi di vita e di sport con le Fiamme Gialle!

E al Liceo scientifico ‘’Dante Alighieri’’ di Matera lo sport con le stellette, quelle che segnano stili di vita esemplari, fatti di sacrificio e di tante soddisfazioni, ha mostrato ai ragazzi che frequentano l’indirizzo sportivo come si possa arrivare in alto e aiutare altri a fare altrettanto. La campionessa dei 100 metri piani Ambra Sabatini e il generale ‘’materano’’ Antonio Marco Appella con parole semplici, ma efficaci, hanno detto come fare. Da parte la distrazione dei telefonini e della dimensione social, scarpette, tuta e tanta voglia in corpo di far bene. A introdurli la preside dell’Istituto Maria Luisa Sabino, che ha tirato fuori dalla bacheca della scuola un trofeo vinto dall’ex studente Antonio Marco Appella, vincitore con altri coetanei come Pierfrancesco Pellecchia e Francesco, nel lontano 1981 il trofeo di pallavolo per i Giochi della Gioventù. Una squadra vincente, allenata dal professor Benito Taratufolo, che si impose in un quadrangolare avvincente contro Marche, Toscana e Sardegna.



Commozione e applausi d’obbligo estesi anche al papà del generale, Alessandro Appella, ex atleta di basket e insegnante di educazione fisica. Applausi a scena aperta, dopo i saluti del vicesindaco Antonio Materdomini e assessore con delega allo sport, per la tenace velocista delle fiamme gialle che ha invitato ragazze e ragazzi a perseguire fino in fondo sogni e obiettivi.



” Obiettivi ?Impegno .Crederci fino in fondo e lo sport aiuta a raggiungerli” ha detto Ambra Sabatini, medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo e detentrice del record del mondo sui 100 metri T63 in 13.98, incontrando gli studenti del liceo scientifico ”Dante Alighieri”, nell’ambito dell’iniziativa ” Atleti non si nasce, si diventa”. L’atleta, che si sta preparando ai giochi olimpici di Parigi 2024, ha risposto alle domande sulla sua esperienza di atleta, che non si è mai interrotta, anche dopo l’incidente che l’aveva privata di un arto. Tenacia e voglia di continuare a ottenere il massimo dallo sport, le hanno consentito di raggiungere risultati importanti con la squadra sportiva della Guardia di Finanza. Nell’occasione il Comandante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, generale Antonio Marco Appella, (raggiunto anche dal cte provinciale della Gdf colonnello Giuseppe Cardellicchio ) accompagnato dal cte del Centro Gabriele Di Paolo, dai tecnici del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano – Roma , Pasquale Porcelluzzi e da Claudio Ricciariello (ex atleti delle fiamme gialle, che hanno illustrato ai ragazzi iscritti all’ indirizzo sportivo del Liceo- aspetti organizzativi e obiettivi delle strutture sportive che la Guardia di Finanza ha dislocato sul territorio per le diverse specialità.

Una organizzazione efficiente dove si formano donne e uomini e dove, come ha ricordato il generale Appella, si ha tanto da imparare anche da una sconfitta. I successi si raggiungono con umiltà e passione. E i ragazzi del Liceo Scientifico, conoscendo lungimiranza e impegno della preside Sabino, in primavera si recheranno in visita a Castel Porziano.Chissà che tra un po’ che alcuni tra gli studenti del ‘’Dante Alighieri’’ non riesca a far parte di quella formidabile squadra, che continua a mietere successi. Nel frattempo i ragazzi attendono a Matera, in aula, di incontrare uno dei fratelli Abbagnale, Giuseppe e Carmine, campioni di canottaggio tra gli anni Ottanta e Novanta, con il timoniere Peppiniello Di Capua. Imprese descritte fino al traguardo da un grande giornalista e sportivo come Giampiero Galeazzi.



Infatti l'allenamento affrontato con dedizione e impegno prepara a superare con determinazione le piccole avversità della vita, e a rialzarsi ogni volta che si inciampa, senza mai perdere di vista l'obiettivo.

