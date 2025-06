Giovani cestisti ospiti in Questura, una festa di ‘simpatia’

E le foto allegate alla note diffusa della Questura di Matera ne sono la conferma, con i ragazzi del trofeo internazionale ” Minibasket in piazza” impegnati e incuriositi nel conoscere compiti istituzionali, buoni consigli ( è il caso del rispetto del Codice della Strada) che torneranno utili ad Anzio ( Italia), Moraca ( Montenegro) e Caracas ( Venezuela). Ad accoglierli il questore Emma Ivagnes e i suoi collaboratori. Tanta curiosità nel visitare la sala operativa o nel sentire il suono delle sirene su auto e moto. I piccoli cestisti porteranno con sé il ricorso di una bella esperienza e un bel quadernone, con il logo della Polizia di Stato. E chissà che qualcuno di loro un giorno deciderà di indossare la divisa…

QUESTURA DI MATERA



COMUNICATO STAMPA

I ragazzi e le ragazze del “Minibasket in Piazza” visitano la Questura e la Sezione di Polizia Stradale di Matera

La Polizia di Stato di Matera ha ospitato in Questura e presso la Sezione di Polizia Stradale i giovani atleti del “Minibasket in Piazza”, ragazzi e ragazze di età compresa tra i dieci e gli undici anni, provenienti da ogni parte del mondo per partecipare alla manifestazione sportiva e culturale, giunta alla sua 33^ edizione.

Nella mattinata di ieri, 40 giovani cestisti, provenienti da Anzio, Moraca (Montenegro) e Caracas (Venezuela), sono stati accolti dal Questore Emma Ivagnes, che ha dato loro il benvenuto e augurato di trascorrere una settimana ricca di sfide, di emozioni e di valori positivi.

I ragazzi hanno avuto modo di osservare da vicino auto e moto che i poliziotti delle Volanti utilizzano nei servizi di controllo del territorio, di vedere come funziona la Sala Operativa, dove sono gestite le richieste di aiuto da parte dei cittadini ed, infine, di curiosare tra la strumentazione tecnologica sofisticata del Gabinetto di Polizia Scientifica.

Gli atleti, superata l’iniziale timidezza, hanno interagito con gli operatori della Polizia di Stato, mostrando estremo interesse. Con il supporto degli accompagnatori, anche i ragazzi stranieri hanno potuto partecipare attivamente alla visita.

A ricordo di queste ore speciali, prima di lasciare la Questura i piccoli hanno ricevuto in dono dei quaderni con il logo della Polizia di Stato.

Contemporaneamente, le squadre delle città di Kotor (Montenegro), Caracas (Venezuela), Genova e Petrarca Padova sono state ospitate dai poliziotti della Stradale.

A tutti un grosso “in bocca al lupo” da parte della Polizia di Stato di Matera, con l’augurio di una settimana all’insegna del sano divertimento.