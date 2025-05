Ginosa e la Marina in rosa…per il ‘’ Giro’’

L’evento della corsa ciclistica nazionale, che quest’anno parte da Tirana (Albania), meritava il tributo dovuto. E l’Amministrazione comunale guidata da Vito Parisi, insieme alla comunità locale, ha deciso di fare le cose per bene pavesando le popolose realtà di Ginosa e Marina di Ginosa a festa, con i colori della corsa. E poi incontri e una mostra fotografica sul ciclisti locali del passato. Il territorio sarà interessato dal passaggio di due giri: quello ciclistico a tappe e quello su bici a trazione elettrica E Giro. AI ginosini non resta che incoraggiare i ‘’girini’’ a tagliare il traguardo della simpatia.



IL COMUNICATO STAMPA

Ginosa e Marina di Ginosa protagoniste del Giro d’Italia e del Giro-E 2025

Ginosa e Marina di Ginosa si preparano ad accogliere con orgoglio due eventi sportivi di risonanza internazionale: il Giro d’Italia e il Giro-E, che attraverseranno il territorio pugliese il prossimo 14 maggio 2025.

Per celebrare e preparare questo straordinario appuntamento, l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con la collaborazione dell’On. Vito De Palma, ha organizzato una serie di eventi.

Giovedì 8 maggio 2025

Conferenza stampa di presentazione degli eventi

Palazzo della Delegazione – Marina di Ginosa, ore 19:00

Interverranno:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa

On. Vito De Palma – Deputato della Repubblica Italiana

Vincenzo Piccenna – Assessore allo Sport del Comune di Ginosa

A seguire, inaugurazione di una mostra fotografica a cura dell’Associazione Ciclistica Marinese, dal titolo “Aspettando la Corsa Rosa’’. Un’occasione per celebrare il ciclismo con una mostra dedicata ai volti, alle imprese e ai ricordi dei ciclisti locali che hanno segnato la nostra storia sportiva.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 al 14 maggio, dalle 17:00 alle 20:00, con ingresso libero.

Lunedì 12 maggio 2025

Tavola rotonda “Storie a pedali: il ciclismo come scuola di vita”

Hotel Stella Maris – Marina di Ginosa, ore 18:30

Interverranno:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa

On. Vito De Palma – Deputato della Repubblica Italiana

On. Roberto Pella – Deputato della Repubblica Italiana e Presidente Lega Ciclismo Professionistico

Vincenzo Piccenna – Assessore allo Sport del Comune di Ginosa

(In aggiornamento)

Durante l’evento sarà consegnata una targa in memoria di Nino Panetta, già Presidente Associazione Ciclistica Marinese

Il 14 maggio, il passaggio del Giro d’Italia e del Giro-E trasformerà Ginosa e Marina di Ginosa in un palcoscenico a cielo aperto, animato da tifosi, colori, bandiere e una carica di entusiasmo contagiosa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a vivere questo evento.