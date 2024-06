Gallipoli: inaugurata prima tensostruttura cittadina

“È stata inaugurata ieri, alla presenza del sindaco, la prima tensostruttura della storia cittadina, posizionata nel quartiere San Gabriele di Gallipoli, precisamente tra via Luigi Pirandello e via Pier Paolo Pasolini.” E’ quanto si annuncia con soddisfazione in una nota municipale in cui si specifica che “L’impianto sportivo, concepito secondo le attuali tendenze, offrirà agli utenti una struttura moderna e polivalente. Il progetto ha previsto la realizzazione di un campo di gioco polivalente coperto, nello specifico di dimensioni 25,50 x 40 m, per la pratica di più attività sportive tra i quali anche pallacanestro e pallavolo. Adiacente al campo è stata prevista anche la realizzazione di spogliatoi, suddivisi per due squadre, costituiti rispettivamente da un locale principale dotato rispettivamente di panche ed armadietti e relativi servizi. Il progetto richiama i canonici standard delle tensostrutture che permetterà ai cittadini di allenarsi in campi conformi e per professionisti. Il progetto è stato completato da un parcheggio esterno con relativi posti auto per disabili in corrispondenza degli ingressi principali della struttura sportiva e da un impianto di illuminazione esterna. Inoltre, è stata prevista anche la realizzazione di opere di contenimento consistenti in muri in calcestruzzo per delimitare l’opera e due ingressi larghi con relativi cancelli scorrevoli.”

Sindaco Stefano Minerva dichiara che: “Finalmente abbiamo inaugurato una struttura che è un fiore all’occhiello per Gallipoli. Infatti, non vi era mai stato uno spazio dedicato allo sport, alla pallavolo, al basket per tutte le associazioni sportive che ora possono fare richiesta. Uno spazio pubblico a disposizione dei nostri ragazzi per fare sport, per fare comunità, per organizzare quelle iniziative sportive che da molto tempo in questa città sono mancate. La nostra è la prima Amministrazione che mantiene la promessa: la promessa della tensostruttura dedicata allo sport e ai nostri giovani. Stiamo scrivendo la storia di Gallipoli, ieri un’emozione immensa. Grazie a chi ha lavorato alacremente per ottenere questo risultato”. Mentre l’assessore Riccardo Cuppone, delega ai Lavori Pubblici e allo Sport, aggiunge: “La tensostruttura è la casa dello sport a Gallipoli. Un lavoro lungo e difficile ma che ci ha dato un ottimo risultato: un campo moderno con circa 100 posti per gli spettatori e un parcheggio che potrà ospitare macchine e pullman. Finalmente uno spazio a disposizione della comunità, in attesa di iniziare i lavori per la piscina comunale.”