Futsal a Bernalda per la solidarietà

Lodevole iniziativa sabato 8 giugno a Bernalda ( Matera) promosso dall’Associazione Bikers per la vita con lo svolgimento, al Palacampagna, di un torneo di futsal ( calcio a 5) a sostegno di persone con disabilità , organizzato da organizzato dalle associazioni sportive

Bernalda Futsal Calcio e Old Boys . Il ricavato sarà destnato a destinato a finanziare il progetto sociale “Scopri il mio Mondo”, come riporta il programma dettagliato sulla manifestazione.

BIKERS PER LA VITA

ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI SOCIO-CULTURALI E

RICREATIVI

Associazione Bikers Per La Vita | c.f. 90032140775 | via Galliano 25 – Cap 75012 – Bernalda (MT)

email: info@bikersperlavita.it | www.bikersperlavita.it | tel +39 339 684 1620

Comunicato Stampa

A Bernalda, Torneo Solidale di Futsal

Nuovo appuntamento con la solidarietà sabato 08 Giugno 2024, al Palacampagna di Bernalda, con il

Torneo Solidale di Futsal.

L’evento è promosso dall’associazione Bikers per la Vita e organizzato dalle associazioni sportive:

“Bernalda Futsal Calcio” (presieduta da Alfredo Plati) e la “Old Boys” (presieduta da Fabrizio

Scardillo e Pietro Carella). Prezioso il supporto e il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale

Italiano, del Centro Sportivo Educativo Nazionale Basilicata presieduto da Angelo la Carpia e con il

Patrocinio del Comune di Bernalda.

Interverranno il sindaco del Comune di Bernalda, Domenico Tataranno, il presidente del CSEN

Basilicata Angelo La Carpia, il tecnico sportivo Vincenzo Sonnessa. Presenterà la giornalista

Annamaria Sodano.

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto in favore dell’associazione Bikers per la Vita e

destinato a finanziare il progetto sociale “Scopri il mio Mondo” che promuove e gestisce.

L’associazione ha lo scopo di sensibilizzare e divulgare i progetti sociali attenti alle esigenze dei

ragazzi con problematiche del neurosviluppo.

Questa iniziativa insieme alle precedenti come il convegno “Autismo e Problematiche del

Neurosviluppo – Conoscere per Comprendere, “Mototurismo solidale” a Metaponto “Bikers per la

Vita 2024”, intende sensibilizzare le comunità e far conoscere il mondo dell’Autismo e le

problematiche del Neurosviluppo. Non manca l’attenzione al mondo dello sport e alle esigenze

particolari dei ragazzi con queste problematiche.

“Se praticare Sport apporta numerosi benefici – spiegano gli organizzatori – altrettanto numerose sono

le attenzioni e la partecipazione consapevole che la società può esprimere contribuendo al bene

comune di tutti. Perché ciò possa essere fatto è importante essere informati e formati.

La causa principale della maggior inattività sportiva in questi soggetti è legata alla complessità delle

scelte da attuare per inserirli in un contesto adeguato alle loro esigenze. E’ necessario, se non

obbligatorio, un percorso di formazione personale su tali disturbi per tutti gli operatori che si

interfacciano con i bambini/ragazzi che vivono questa condizione. Proprio per questo è nata una forte

intesa tra l’associazione Bikers per la Vita e lo CSEN Basilicata (Centro Sportivo Educativo

Nazionale), legati in simbiosi dalla volontà di collaborare e rendere il mondo dello sport realmente

inclusivo mediante giornate di sensibilizzazione e tramite l’organizzazione di corsi di formazione

rivolti ad istruttori, educatori e allenatori per agevolare la corretta presa in carico dei bambini/ragazzi

con problematiche del Neurosviluppo e favorire il raggiungimento degli obiettivi di inclusione e

socializzazione”.

Per info: 3396841620

www.bikersperlavita.it

https://www.facebook.com/bikersperlavita

https://www.instagram.com/bikersperlavita