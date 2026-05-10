Frisenda ”tricolore” nei master di nuoto paralimpici

Complimenti per l’ennesimo traguardo raggiunto ai campionati italiani di Roma, dove ha conquistando il doppio titolo italiano nei 50 metri delfino e nei 50 metri stile libero. E’ stato come riporta il comunicato diffuso da Angelo Rubino ‘ una storia di sacrificio, determinazione e rinascita sportiva. Lo attendiamo su altri podi…



COMUNICATO STAMPA

Emilio Frisenda torna da campione: doppio titolo italiano ai Campionati Italiani di nuoto Master Paralimpici di Roma

Una storia di sacrificio, determinazione e rinascita sportiva.

Ai Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto, disputati a Roma, Emilio Frisenda ha scritto una pagina straordinaria della propria carriera conquistando il doppio titolo italiano nei 50 metri delfino e nei 50 metri stile libero, al termine di un percorso umano e sportivo segnato da grande forza di volontà e da un difficile recupero post infortunio.

Il successo ottenuto nella capitale rappresenta molto più di una vittoria sportiva. È il simbolo di una rinascita costruita giorno dopo giorno, tra allenamenti intensi, fatica, momenti difficili e la voglia incessante di ritornare protagonista in vasca. Dopo un perioodo complicato dal punto di vista fisico, Emilio non ha mai smesso di credere nelle proprie capacità, affrontando ogni ostacolo con lo spirito dei veri campioni.

Dietro questo straordinario risultato ci sono mesi di lavoro silenzioso, sacrifici quotidiani e una preparazione accurata portata avanti insieme al tecnico Angelo Rubino, che ha accompagnato l’atleta in tutte le fasi del recupero e del ritorno alle competizioni.

Grande la soddisfazione dell’allenatore Angelo Rubino, che ha voluto sottolineare il valore umano oltre che sportivo dell’impresa:

“Questo doppio titolo italiano vale tantissimo perché arriva dopo un percorso difficile. Emilio ha dimostrato una forza mentale incredibile, non arrendendosi mai davanti alle difficoltà. È tornato a gareggiare con fame, passione e grande umiltà. Questi successi sono il premio meritato per tutti i sacrifici affrontati negli ultimi mesi.”

La doppia medaglia d’oro conquistata a Roma rappresenta dunque il coronamento di un ritorno atteso e costruito con pazienza, resilienza e spirito di sacrificio. Un esempio autentico di come lo sport possa trasformarsi in una lezione di vita, capace di insegnare che con determinazione e cuore nulla è impossibile.

Emilio Frisenda torna così sul gradino più alto del podio nazionale, regalando emozioni, orgoglio e un messaggio forte a tutti gli sportivi: non smettere mai di credere nei propri sogni, anche nei momenti più difficili.

“Dietro ogni medaglia ci sono dolore, sacrifici e notti difficili. Emilio Frisenda è tornato più forte di prima: doppio campione italiano, simbolo di coraggio e determinazione.”